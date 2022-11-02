Sevgilisinin kolunu kırdı ama bir gün yatmayacak

İzmir'de, kız arkadaşı Işıl Dalgıç'ın (30) kolunu kırmaktan yargılanan Melih Gazi Çıbıkçı'ya (30) 2 ay ertelemeli verilen 10 ay hapis, istinafta bozuldu. Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin eksik ceza verdiğine hükmetti ancak haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle sanığın cezasını 1 yıl 8 ay hapse indirip ardından erteledi.



İZMİR GAZİEMİR'DE YAŞANMIŞTI

OLAY, 12 Ekim 2020'de Gaziemir'de meydana geldi. Işıl Dalgıç ile erkek arkadaşı Melih Gazi Çıbıkçı arasında kıskançlık nedeniyle çıkan kavgada öfkeli adam, Dalgıç'ın sağ kolunu kırdı. Operasyon geçiren Dalgıç, Çıbıkçı'dan şikayetçi oldu ve adam hakkında 'kasten yaralama'dan 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Adli Tıp'tan istenen raporda, genç kadının kolundaki kırığın hayat fonksiyonlarını ağır derecede etkileyecek durumda olduğu belirtildi. Asliye Ceza'da 'kasten yaralama'dan 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan sanığın tahrik indirimi ve iyi hali nedeniyle cezası 2 yıl ertelenerek 10 ay hapse çevrildi.





YİNE İYİ HAL İNDİRİMİ

Tarafların itirazları üzerine dosya istinaf mahkemesine taşındı. Dalgıç'ın avukatı Sema Ayatar, tahrik hükümlerinin uygulanmasının yerinde olmadığını belirterek sanığın en ağır hadden cezalandırılmasını istedi. 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu ve Çıbıkçı'nın cezasını 'kasten yaralama'dan 2 yıl 8 ay hapse çevirdi. Ancak iyi hal indirimiyle 1 yıl 8 ay hapse çevrilen ceza ertelendi.