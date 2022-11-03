45 günde 40 milyon dolar yandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, 45 günde çıkan yangınlarda 5 fabrika kül oldu, 3 fabrika ise büyük zarar gördü. Yangınlar sonrasında onlarca kişi işsiz kaldı. Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, "40 milyon dolar zararımız var, işini kaydeden 120 çalışanı imece usulü başka firmalara yerleştiriyoruz" dedi.



ÖNLEM ALINMASI ŞART

Büyük maddi zararların meydana geldiği fabrika yangınları ile ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Olgun, "Tek tesellimiz can kaybının yaşanmaması. Kapımızda bekleyen en büyük tehlike yangın haline geldi. Sigorta şirketleri kendini korumaya alıyor. Yanan fabrikanın yerine yenisini yapmak mümkün değil. İşletmelerimiz bu konuda özel önlemler almalı. Sigorta şirketleri ile yapılan sözleşmeler özel olarak incelenmeli. Sırf sigorta olsun diye sigorta yapılmamalı" dedi. Çaybaşı, İTOB ve son olarak Pancar'da yapımı devam eden itfaiye yatırımlarının büyük önem arz ettiğini ifade eden Olgun, "İklim değişikliği ile birlikte küresel ısınma artıyor. Firmalarımızın yangın için özel önlemler alması şart" dedi.



■ ÖMER DUR

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