AK Partili Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu ve Soyer’e sordu: Nerede bu vadi?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mart 2019'daki yerel seçim öncesi verdiği 'silikon vadisi yapma' sözünü yerine getirmedi. Bu arada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e İzmir'de bir silikon vadisi kurma yönünde verdiği talimatı da havada kaldı.





'KARIŞ KARIŞ BİLİYORUZ'

Kılıçdaroğlu en son ABD ziyaretinde Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) bir araya geldiği Türk öğrencilere de, Soyer'e İzmir'de bir silikon vadisi kurulması için ilk adımın atılması talimatını verdiğini anlatmıştı. Ancak ne Soyer'in vaadi ne de Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla ilgili bugüne kadar bir adım atılmazken Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 bütçesine Konuyla ilgili Yeni Asır'a açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'dan da çok konuşulacak medi. atılsine Ar-Ge ve inovasyona 1.2 milyon lira civarında ödenek ayrılması ise tam bir hayal kırıklığı oluşturdu. cak bir çıkış geldi. Dağ, "Birileri silikon vadisi gibi bazı talimatlar verdiklerini ifade etmişlerdi. Bu uzun süredir de dile getiriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne de böyle bir talimat verilmiş. Bu silikon vadisi İzmir'de nerede hala görmedik. İzmir'in her yerini karış karış biliyoruz. Bu vadi nerede diye senelerdir arıyoruz, bulamadık. 2023 bütçesinde herhalde oraya 2 milyonluk bütçe ayırmışlar. O da manidar" diye konuştu.



'TEKNOLOJİ KONUSUNDA YAPTIKLARI BİR ŞEY YOK'

Büyükşehir Belediyesi'nin silikon vadisi yapmak bir yana 2022 bütçesinde 1.2 milyon liralık Ar-Ge ve inovasyon ödeneği koyarak bu konulara bakış açısını gösterdiğini ifade eden Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Özgür Hızal da, "Söylediklerinde samimi değiller. Türkiye akıllı otomobil üretti ancak İzmir'in daha bir akıllı trafik sistemi bile yok. 10 yıldır kuramıyorlar. İZUM daha çok güvenlikle ilgili bir uygulama. En son İstanbul Büyükşehir'in bu alanda faaliyet gösteren bir şirketinden yardım istediler. Ancak o da olmadı. Çünkü o şirket de eski gücünde değil. CHP yönetimindeki 3 büyük şehirin belediyesinin her birinin 10 milyar liranın üzerinde bütçesi var ancak teknoloji konusunda yaptıkları hiçbir şey yok" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ / ÖZEL HABER