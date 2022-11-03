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İzmir'den yola çıkan göçmen teknesi Yunanistan'da battı: 13’ü çocuk 21 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 30 kayıp

Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan teknenin Eğriboz Adası açıklarında batması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, 30'un üzerinde kişi kayboldu.

İHA

03.11.2022, 09:58

İzmir’den yola çıkan göçmen teknesi Yunanistan’da battı: 13’ü çocuk 21 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 30 kayıp

İzmir'den hareket ettiği düşünülen teknenin içinde Afganistan, İran ve Mısır uyruklu düzensiz göçmenlerin olduğu tekne Yunanistan'ın Eğriboz Adası açıklarında dün kötü hava koşulları nedeni ile alabora oldu. Yetkililer, göçmenleri arama-kurtarma çalışmaları sırasında şu ana kadar 13'ü çocuk 21 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. İçerisinde 68 göçmenin bulunduğu tekne faciasından 12 kişi sağ kurtulurken, can kaybının artmasından korkuluyor. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarının kıyı şeridinde yoğunlaştırıldığı açıklandı.



Kurtarılan 12 kişinin verdiği ifadeye göre, göçmenlerin hiçbirinde can yeleği yoktu. Geminin, dalgaların yükselmesinin ardından kısa sürede alabora olduğunu ve battığını ifade eden göçmenler, gemide çok sayıda çocuk ve kadının olduğunu aktardı.

Yunanistan, Suriye, Irak ve Afganistan'dan gelen göçmen akınıyla mücadele eden ülkeler arasında yer alıyor. Yunanistan makamları tarafından yapılan açıklamada, son dönemlerde adalar ve Türkiye üzerinden ülkeye gelen göçmen sayısında bir artış olduğu belirtildi.

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