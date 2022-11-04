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Haberler İzmir 72 yaşında azmetti üniversıteli oldu

72 yaşında azmetti üniversıteli oldu

4.11.2022

72 yaşında azmetti üniversıteli oldu
İZMİR'DE, 2 çocuk ve 3 torun sahibi Gülser Sabuncuoğlu, 72 yaşında üniversiteyi kazandı. Bu sene üniversite sınavına giren Sabuncuoğlu, aldığı taban puanla yetenek sınavına girdi ve Demokrasi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'ne girdi. Öğrenimi için her gün saat 05.00'te kalkan ve 3 araç değiştirerek derslerine yetişen Sabuncuoğlu, "Çocuklarım üniversite sınavına gireceğimi duyunca 'Anne ne yapacaksın bu yaştan sonra' demişlerdi ama kendimi denemek istedim. Allah ömür verirse 4 yılda bu okulu bitireceğim" dedi. İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper de bu yaşta bir öğrencileri olmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
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