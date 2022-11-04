İzmir’de elektrik kesintisi 4 Kasım Cuma

GAZİEMİR
04.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ IRMAK MAHALLESİ,HASAN GÜVEN CADDESİ,19,20,21,21/1,33,33/1,2,3,88,89,90,91,92, 93,96 SOKAKLAR VE CİVARI
04.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH MAHALLESİ,ÇAMLIK CADDESİ,PİKNİK ALANI İÇİ,1179 SOKAKLAR VE CİVARI
04.11.2022 13:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ IRMAK MAHALLESİ,HASAN GÜVEN CADDESİ,23,31,34,35,36,37 SOKAKLAR VE CİVARI
GÜZELBAHÇE
04.11.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜZELBAHÇE MAHALLESİ, PAYAMLI KÖYÜ
04.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PAYAMLI MAHALLESİ,NAMIK ELA CADDESİ,İZMİR SEFERİHİSAR YOLU,2319,2520,2521,2527,2531, 2533,2539,2534,2530,2541,2545,2537,2492 SOKAKLAR VE CİVARI