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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 4 Kasım Cuma

İzmir'de elektrik kesintisi 4 Kasım Cuma

İzmir'de gece saatlerinde yaşanan deprem sonrası elektrik kesintileri de araştırılmaya başlandı. GDZ Elektrik bugün İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 4 Kasım Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...

04.11.2022, 10:34

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli kesintiler yaşanacak? soruları özellikle gece yaşanan deprem sonrası yoğun olarak araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait İzmir elektrik kesintilerini duyurdu. İşte 4 Kasım Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 4 Kasım Cuma

ALİAĞA
04.11.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KARŞIYAKA MAHALLESİ TR-1 ŞİMŞEKLER BESİ ÇİFTLİĞİ ÖZEL TR KAMER KAHRAMAN ÖZEL TR PINARCIK TR-1 SEBAT OTO İŞLETME ÖZEL TR EBRU SİTESİ ÖZEL TR ORHAN METE ÖZEL TR VE CİVARLARI
04.11.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE VİKİNG TM GÜZEL HİSAR FİDERI GÜZEL HİSAR SULAMA TR-1 GÜZELHİSAR SULAMA TR-2 SEZAİ ÖZGEN ÖZEL TR SELİM YILMAN ÖZEL TR MUSTAFA GENÇAY ÖZEL TR VE CIVARLARI

BALÇOVA
04.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FEVZİ ÇAKMAK,KORUTÜRK,BAHÇELERARASI MAHALLELERİ,MİTHAT PAŞA CADDESİ, EKONOMİ ÜNİV., İSTİNYE PARK AVMGÜLERMAK METRO ŞANTİYESİ ,ORJİN GAYRİMENKUL,ÜÇKUYULAR TEMNİALİ İÇİ,MEDİAMARKET,AGORA AVM,SEMAHAT SEVİM ARSEL,ARK İNŞAAT,BALÇOVA MİGROS,GÜLERMAK, EGE PARK

İzmir’de elektrik kesintisi 4 Kasım Cuma

BAYINDIR
04.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATIH MAHALLESINDEKI HACI APTI KULESI VE TAŞ KÖPRÜ MEVKIILERINDEKI TM-1 5/4, TM-1 5/5, TM-1 5/6, TM-1 5/6A, TM-1 5/7, TM-1 5/7A TRAFOLARININ TAMAMINDA
04.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATIH MAHALLESI HACI APTI YOL AYRIMI KABIN B KOLU TAMAMINDA
04.11.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALCILAR, DERNEKLI, OSMANLAR MAHALLELERININ TAMAMI

BAYRAKLI
04.11.2022 10:40 11:40 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,283/1,283/2,283/3,283/4,283/5,283/6,283/7,283/15,286/5, 286/6,286/10 SOKAKLAR VE CİVARI

BERGAMA
04.11.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 551,560 SOKAKLARI

İzmir’de elektrik kesintisi 4 Kasım Cuma

BORNOVA
04.11.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TUNA MAHALLESİ-ZİYAPAŞA CADDESİ,KAMİLTUNCA BULVARI,5527,5537,5538, 5545,5547,5548 SOKAKLAR VE CİVARI
04.11.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIMDİRİK MAHALLESİ,ÜNİVERSİTE CADDESİ,370,371 SOKAKLAR VE CİVARI
04.11.2022 09:30 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BİRLİK MAHALLESİ,ABDİ İPEKÇİ CADDESİ,KEMALPAŞA CADDESİ,4179,4179/1,4181,4185,4246,4250, 4268 SOKAKLAR VE CİVARI

BUCA
04.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ LALELİ VE YİĞİTLER MAHALLESİ,ONAT,361,359,357,355,364,364/1,411,407,409,405 SOKAKLAR VE CİVARI
04.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BARIŞ VE YİĞİTLER MAHALLELERİ,355,366,360,353,351,351/1 SOKAKLAR VE CİVARI

FOÇA
04.11.2022 10:00 17:00 ENH BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMİZLİĞİ VE AĞAÇ BUDAMA İŞİ NEDENİYLE ILIPINAR KÖYÜ VE CİVARLARI

İzmir’de elektrik kesintisi 4 Kasım Cuma

GAZİEMİR
04.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ IRMAK MAHALLESİ,HASAN GÜVEN CADDESİ,19,20,21,21/1,33,33/1,2,3,88,89,90,91,92, 93,96 SOKAKLAR VE CİVARI
04.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH MAHALLESİ,ÇAMLIK CADDESİ,PİKNİK ALANI İÇİ,1179 SOKAKLAR VE CİVARI
04.11.2022 13:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ IRMAK MAHALLESİ,HASAN GÜVEN CADDESİ,23,31,34,35,36,37 SOKAKLAR VE CİVARI

GÜZELBAHÇE
04.11.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜZELBAHÇE MAHALLESİ, PAYAMLI KÖYÜ
04.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PAYAMLI MAHALLESİ,NAMIK ELA CADDESİ,İZMİR SEFERİHİSAR YOLU,2319,2520,2521,2527,2531, 2533,2539,2534,2530,2541,2545,2537,2492 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir’de elektrik kesintisi 4 Kasım Cuma

KARABAĞLAR
04.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SELVİLİ MAHALLESİ,4019/9-4019/10-4115-4116-4117-4118-4120-4121 SOKAKLAR VE CİVARI
04.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FAHRETTİN ALTAY, ÜÇKUYULAR MAHALLELERİ,GÜRSEL AKSEL BLV., MEHMETÇİK BULV,2,11,11/3,14, 1855/2,1855/11 SOKAKLAR,DİLEK YAPI KOOP.,İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
04.11.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAVACIK MAHALLESİ,ASKERİ RADAR (MALTEPE HATTI) ÖZEL,RECEP KOYUNCU, METEOROLOJİ İSTASYONU (MALTEPE HATTI)
04.11.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAVACIK KÖYÜ

KARABURUN
04.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN İM KÖYLER FIDERI - GÖKPINAR SITESI, KAYNARPINAR, KÖSEDERE, EĞLENHOCA, BOYABAĞI, EŞENDERE, ANBARSEKI, SAIP KÖYLERI TAMAMI, TURKCELL, TÜRK TELEKOM VERICILERI, İZSU TRAFOLARI

KEMALPAŞA
04.11.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAYRAMLI, KAMBERLER, YENI KURU DERE MAHALLERININ TAMAMI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARDA

İzmir’de elektrik kesintisi 4 Kasım Cuma

KİRAZ
04.11.2022 10:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABULU MAH.MERKEZ SOK.TR-4

KONAK
04.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MEHMET ALİ AKMAN MAHALLESİ,ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSES,ADNAN SAYGUN KÜLTÜR MERKEZİ,GÖZTEPE STADI,20/3 SOKAK
04.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜNEŞLİ,ZAFER TEPE MAHALLELERİ,H.EDİP ADIVAR,YEŞİLLİK
CADDELERİ 526/1, 614,3209 SOKAKLAR VE CİVARI

MENDERES
04.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜNER MH. 7820 7821 7829 SOKAK CIVARI
04.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMÖNÜ ATAKÖY MAHALLELERI TAMAMI
04.11.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EFEMÇUKURU MAHALLESI

İzmir’de elektrik kesintisi 4 Kasım Cuma

MENEMEN
04.11.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İNCİRLİ PINAR MAHALLESİ, TURGUT ÖZAL BULVARI , 9012, 107 SOKAK VE CİVARLARI

NARLIDERE
04.11.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HUZUR MAHALLESİ,EGE ORDU İSTİHKAM KÖK,364/6 SOKAK VE CİVARI

SEFERİHİSAR
04.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CAMIKEBIR MAHALLESI SAZLIGÖL MEVKI VE ÖZEL TRAFOLAR
04.11.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR,GÖDENCE MAHALLESI, ÇAMTEPE MAHALLESI, GÖLCÜK MAHALLESI ,EFEMÇUKURU , PAYAMLI , KAVACIK MAHALLESI ,HEKIM KÖY, VE KÖYLER CIVAARINDAKI ÖZEL TRAFOLAR

İzmir’de elektrik kesintisi 4 Kasım Cuma

SELÇUK
04.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH..AHMET SABRI AKTEPE CAD.5024-5027-5029- SOKAKLAR VE CIVARLARI
04.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAH. PAMUCAK OTELLER ÖNÜ
04.11.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSABEY MAH. 2047-2048 SOK. VE CIVARLARI
04.11.2022 15:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BARUTÇU MAH. TAMAMI

TİRE
04.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TOKİ
04.11.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENI MAH. KIRSALI GRB SULAMA TRAFOLARI-ÖZEL TRAFOLAR. TÜVTÜRK-DEĞIŞIM BETON-EVLIOĞLU BETON. ELVAN ORMAN ÜRÜNLERI

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