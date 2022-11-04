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Haberler İzmir İzmir'de evinin balkonunda saksıda kenevir yetiştiren kişi yakalandı

İzmir'de evinin balkonunda saksıda kenevir yetiştiren kişi yakalandı

İzmir Ödemiş'te meydana gelen olayda, evinin balkonunda saksı içinde Hint keneviri yetiştiren şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İHA

04.11.2022, 14:11

İzmir’de evinin balkonunda saksıda kenevir yetiştiren kişi yakalandı

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalarda, Hürriyet Mahallesi'nde C.G. adlı bir kişinin evinin balkonunda kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri tarafından operasyon düzenlenen evde, saksı içerisinde yetiştirilmiş kenevir bitkileri ele geçirildi. Balkonda saksı içerisinde bulunan kenevir bitkileri dron ile görüntülendi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından gözaltına alınan C.G.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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