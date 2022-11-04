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Haberler İzmir İzmir'de mide bulandıran iddia! Öğretmen tutuklandı

İzmir'de mide bulandıran iddia! Öğretmen tutuklandı

İzmir Menemen'deki bir ortaokulda medyana gelen olayda bir öğretmenin 2 öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi. Açılan soruşturma kapsamında müdür ve müdür yardımcısı açığa alındı. Daha sonra velilerin şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan H.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA

04.11.2022, 20:42

İzmir’de mide bulandıran iddia! Öğretmen tutuklandı

İzmir'de ortaokuldaki öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla açığa alınan öğretmen tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Menemen ilçesinde öğretmen H.Y'nin ortaokuldaki iki öğrenciyi taciz ettiği iddiası üzerine konuyu idari olarak incelemek amacıyla müfettiş görevlendirdi.

Bu kapsamda söz konusu öğretmen ile tedbir amaçlı olarak okul müdürü ve müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı.

Velilerin şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan H.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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