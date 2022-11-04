İzmir’de mide bulandıran iddia! Öğretmen tutuklandı

İzmir'de ortaokuldaki öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla açığa alınan öğretmen tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Menemen ilçesinde öğretmen H.Y'nin ortaokuldaki iki öğrenciyi taciz ettiği iddiası üzerine konuyu idari olarak incelemek amacıyla müfettiş görevlendirdi.

Bu kapsamda söz konusu öğretmen ile tedbir amaçlı olarak okul müdürü ve müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı.

Velilerin şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan H.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.