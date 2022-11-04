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İzmir'deki kazada can pazarı! İki servis aracı çarpıştı

Son dakika haberine göre İzmir’in Aliağa ilçesinde iki servis otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı, 2’si ağır 17 işçi yaralandı.

İHA

04.11.2022, 22:03

İzmir’deki kazada can pazarı! İki servis aracı çarpıştı

Korkunç kaza, akşam saatlerinde İzmir-Çanakkale karayolu üzeri kağıt fabrikası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. (60) idaresindeki 35S 95556 plakalı otobüs, aynı yönde gitmekte olan M.O. (36) idaresindeki 35 S02270 plakalı otobüse arkadan çarptı.

Kazada araç sürücüleri yara almadan kurtulurken 17 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan A.T. (44) ve A.A. (48) isimli kadın işçiler, İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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