İzmir Şoförler Odası’na silahlı saldırı şoku

İzmir'de Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası binasına silahlı saldırı düzenlendi. Başkanın odasından çıktıktan sonra binanın camlarına tabancayla ateş eden şüpheli her yerde aranırken, o anlar güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi. Olay önceki gün 15.15 sıralarında Karabağlar ilçesinde bulunan Oda binasında meydana geldi.



"VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ"

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce cezaevinden çıkan A.C. (35), Oda Başkanı Celil Anık ile görüşmek istedi. Görüşme için Anık'ın odasına giren şüpheli, iddiaya göre Başkan Anık'a "Ya seni vuracağım ya da bana para vereceksin" dedi. Anık ile kısa süre tartışan şüpheli, daha sonra oda binasından çıkıp binanın camlarına ateş ettikten sonra kaçtı. Silahlı saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Celil Anık, "Sekreter hanım birisinin benimle görüşmek istediğini söyledi, ben de odama çağırdım. Kendisi hatırlatınca, önceden bir taksi durağına çökmeye çalışan gruptan olduğunu anımsadım. Biz mani olmuştuk, çünkü esnafımızın hakkını korumakla görevliyiz. Bana 'Ya seni vuracağım ya da bana para vereceksin, iş kuracağım' dedi. Olumsuz cevap verince bağırıp çağırdı. Arkadaşlar gelince de dışarı çıktı ve tabancasıyla ateş edip kaçtı. Amaç bizi korkutmak ama ben alışığım. Hem daha önce başıma geldi hem de Kıbrıs gazisiyim. Kolay kolay korkmam. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.

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