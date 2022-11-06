İzmir’deki baskında çok sayıda silah ele geçirildi! Polis Çanakkale’den beri adım adım takip etti...

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silah ve Mühimmat Kaçakçılığına yönelik gelen bir ihbarı değerlendirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli A.Ç.'nin almış olduğu tabancaları evine gizlediğini belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenlendi. Ev içerisinde yapılan aramalarda; 10 adet tabanca, 10 adet şarjör ve 5,5 gram esrar maddesi ele geçirdi.





ÇANAKKALE'DEN TAKİBE ALINDI, İZMİR'DE YAKALANDI

Şüpheli A.Ç.'nin izini süren ekipler, şahsın Çanakkale'den İzmir'e geleceğini belirledi. Takibe alınan zanlı, İzmir girişinde polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Öte yandan şüpheli A.Ç.'nin babasının evden çıkan silahları görünce şoke olduğunu ve oğlunun böyle bir suç işleyebileceğini aklının ucuna bile getiremeyeceğini söylediği öğrenildi.