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Haberler İzmir Yol kontrolünde 11 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Yol kontrolünde 11 kilo uyuşturucuyla yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen yol kontrol faaliyetinde şüpheli bir araçta yapılan aramada 11 kilo gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 şahıs tutuklandı.

İHA

06.11.2022, 16:50

Yol kontrolünde 11 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi maksadıyla Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 Kasım tarihinde yol kontrol faaliyeti icra edildi. Şüpheli bir araçta yapılan aramada 11 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüphelilerden A.Ç. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, F.D. isimli şahıs uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna sevk edildi.

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