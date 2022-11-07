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Haberler İzmir Bakan Kurum'dan Buca depremi bilançosu: Kaç bina hasar aldı?

Bakan Kurum'dan Buca depremi bilançosu: Kaç bina hasar aldı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İzmir’deki depremin ardından ekiplerimiz gelen ihbarları değerlendirdi. 213’ü hasarsız, 80’inde az hasar tespit edildi. Hasarlı binalarla ilgili adımlarımızı atmaya başladık” dedi.

İHA

07.11.2022, 18:02

Bakan Kurum’dan Buca depremi bilançosu: Kaç bina hasar aldı?

İzmir'de 4 Kasım'da merkez üssü Buca ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar meydana geldi. Kent genelinde vatandaşlar ve binalar depremden etkilenirken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hasar tespitiyle alakalı son durumu sosyal medya hesabından açıkladı.



Depremin ardından Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, ekiplerin gelen ihbarları değerlendirerek 293 binayı incelediğini kaydeden Bakan Kurum, binaların 213'ünün hasarsız olduğunu, 80'inde ise az hasar tespit edildiğini ifade etti.

Bakan Kurum, hasarlı binalarla ilgili adımları atmaya başladıklarını vurgulayarak, İzmir'e ve İzmirlilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

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