Eski eşten yeni hayat

Kadına yönelik şiddet olaylarına her gün bir yenisi eklenirken, İzmir'de bir çocuk annesi Bahar Azak (42) 10 yıl önce boşandığı, nakil olmaması halinde sayılı günleri kalan eski eşi Can Şay'a (58) karaciğer donörü olup, insanlık dersi verdi. Karaciğer nakliyle oğlunun babasına yeni bir hayatın kapılarını açan Azak, "Ayrılmış olsak da o benim hayatımın bir parçası. Ameliyata umutsuzlukla girip, mutlulukla çıktık" dedi.



DÜŞMAN OLMADIK

6 Eylül'de Prof. Dr. Murat Kılıç, Doç. Dr. Cahit Yılmaz, Opr. Dr. Rasim Farajov, Opr. Dr. Zaza Iakobadze, Doç. Dr. Mert Akan, Uzm. Dr. Alihan Pirim ve Uzm. Dr. Özgür Bolat'tan oluşan ekibin gerçekleştirdiği nakil başarılı geçti. Prof. Dr. Murat Kılıç, "Hem verici olan eski eşinin hem de kendisinin sağlık durumu iyi. Hasta artık kontrol programımızda" dedi. Bahar Azak, "Biz 10 yıl önce boşandık ama düşman kardeş olmadık. Rahatsızlığını en başından beri biliyordum ve hiç düşünmeden donör olacağımı söyledim. İnsan hayatı o kadar ucuz değil, çocuk olsun, tanımasam da veririm. Can ayrılmış olsak da hayatımın bir parçası. Zor olan biz ameliyattayken çocuğumuz yalnızdı. Süreç beklediğimden daha iyi geçti. Çabuk toparladım, şanslıydık. Çok umutsuzlukla girdik, çok mutlulukla çıktık" diye konuştu.

KELİMELER KİFAYETSİZ KALIYOR

Ağır bir hastalık atlatan Can Şay ise, "Bugün Bahar sayesinde hayattayım. Teşekküre kelimeler yetmiyor. Kelimeler kifayetsiz" dedi.