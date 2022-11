‘İzmir turizmde kültürel mozaiğini iyi kullanmalı’

İzmir Skal Kulübü Başkanı Güner Güney, kentin turizmi konusunda 'Her şey dahil' sisteminin sorgulanması gerektiğini söyleyerek, "İzmir bir mozaik.

Deniz, kum ve güneş turizminden bahsetmiyorum. Kültürel, tarihi ve gastronomi anlamında çok özel bir kent. Yıllar boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış" dedi.



- Bu sene İzmir'in turizm performansını nasıl buluyorsunuz?

Bu sezon İzmir'de turizm çok hareketli geçti. Şehir içi ve resort otellerin doluluk oranı çok yüksekti. Ama Türkiye genelinde de böyle bir durum söz konusu oldu. Pandemi sonrası dünyada hareketli bir seyahat aktivitesi olduğunu görüyoruz.

Artık insanlar gezmek ve iş yapmak istiyor. Bunun ülkemize dönüşü de gayet olumlu oldu. Lakin son 2 senenin, yani koronavirüs salgınının yarattığı olumsuz tabloyu tolere edecek seviyeye maalesef gelemedik.

2023 yılında bunun tolere edilebileceğini düşünüyorum.



- Rusya'nın doğalgaz kısıtlamalarından kaynaklı resesyon riski turizmi nasıl etkiler?

Dünyada ekonomik bir daralma olduğunu görüyoruz.

2023 yılının ilk dört ayı için göstergeler çok olumlu değil.

Çin'deki tam karantina uygulaması, Ukrayna-Rusya arasındaki savaş dünya ekonomilerini etkiledi. Bunlar turizmi de mutlaka etkileyecek. Çünkü turizm, dünyadaki her olaydan etkilenen bir sektör. En ufak bir olumsuz haber bile bizim turizm faaliyetlerimizi etkiliyor.

Dünyadaki ekonomik sorunlardan en çok etkilenen sektörün turizm olduğunu söyleyebiliriz.



- Koronavirüs sonrası dijitalleşme, fiziki görüşmelerin sayısının azalmasına yol açtı. Sizce bu durum sürecek mi?

Dijitalleşmede altı yılda yaşayacağımız evrimi iki senede yaşadık. Koronavirüs hayatımızdan çıktı ama aklımızdan çıkmadı. Bu nedenle hala dijital ortamda sürdürenler var.

Lakin bu durum 2023 yılında aşılacak. 2022'de yaşadığımız seyahat çılgınlığının 2023 yılında oturmuş halini göreceğiz.

Seyahatler daha bir sistematik hale gelecek.



- İzmir'e gelecek olursak; ciddi turizm potansiyeline rağmen bunu yeterince kullanamayışının sebepleri nelerdir?

Yapabileceğiniz en güzel şey tanıtım ve reklam. Bu dijital olarak yapılabildiği gibi siz de gidip yapabilirsiniz. Ya da ilgili kesimleri siz de davet edebilirsiniz.

İzmir'e gelen ortalama turist sayısı 1-1.5 milyon civarında.

Bunun 5 milyon civarında olması gerekiyor. Gerek yerel yönetimler gerekse sektörel dernekler olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda yapılacakların bir diğeri ise otel yatırımları. İzmir'e ciddi bir otel yatırımı yapılması şart.

Yatırımcılara şehrin cazip hale getirilmesi gerekiyor.



- Yurtiçi ve yurtdışından turistler, neden İzmir'i tercih etmeli?

İzmir'i Türkiye'nin diğer kentlerinden ayıran birçok özelliği var. İzmir bir mozaik.

Bunu söylerken deniz, kum ve güneş turizminden bahsetmiyorum.

Kültürel, tarihi ve gastronomi anlamında çok özel bir kent. Yıllar boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve her medeniyetten alınan bir tutam ile mükemmel bir mozaik oluşmuş. Ayrıca dünyada yeni bir trend var. Bir turist gideceği yeri belirlerken, yerel lezzetlere bakıyor. Yeme-içme, gezmenin temel şartlarından biri haline geldi.

Türkiye'de 'her şey dahil' sistemi artık sorgulanmalı. Turistik otellerde her şey dahilin yaygın olduğunu görüyoruz. Bu durum turizm gelirlerimizi de düşürüyor. Kültür ve tarih için gelen turist her zaman daha fazla döviz bırakıyor.

MERT ALPDÜNDAR / HAFTA BAŞI SOHBETLERİ