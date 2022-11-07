  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de 12 yıl hapis cezası bulunan hırsız yakalandı!

İzmir'de 12 yıl hapis cezası bulunan hırsız yakalandı!

İzmir'in Tire ilçesinde hırsızlık suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan şüpheli T.B., polisle yaşanan kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

İHA

07.11.2022, 10:07

İzmir’de 12 yıl hapis cezası bulunan hırsız yakalandı!

İzmir'in Tire ilçesinde hırsızlık suçundan aranan şüpheli, polis ekipleri tarafından yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin 12 yıl hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.

Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, hırsızlık olayına karışan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin aynı zamanda cezaevi firarisi T.B. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, T.B.'yi yaşanan kovalamacanın ardından yakalayarak gözaltına aldı.
Öte yandan, gözaltına alınan şüpheli T.B.'nin farklı suçlardan toplam 12 yıl hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA