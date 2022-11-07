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İzmir’de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir’in Tire ilçesinde medyana gelen olayda otomobil sürücüsü kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

İHA

07.11.2022, 09:27

İzmir’de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Karateke mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Tire'den İzmir istikametine gitmekte olan Mestan Apaydın (25) idaresindeki 35 KNT 40 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Taklalar atan araç, tarla içerisindeki direğe çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma, 110 ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan Mestan Apaydın ve İ.U. (36) itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Apaydın'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralı İ.U. ise ambulansa alınarak Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan, Apaydın'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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