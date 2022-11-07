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Haberler İzmir Yıldız basketbolcuya bıçaklı saldırı

Yıldız basketbolcuya bıçaklı saldırı

Pınar Karşıyakalı oyuncu McCollum, bir alışveriş merkezinde park yeri tartışması yüzünden saldırıya uğradı.

7.11.2022

Yıldız basketbolcuya bıçaklı saldırı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın oyun kurucusu Amerikalı yıldız Errick McCollum (34), bir alışveriş merkezinin otoparkında saldırıya uğradı. Tartışmanın park yeri yüzünden çıktığı belirtilirken, McCollum olayda hamile eşi ve 2 yaşındaki çocuğunun da yanında olduğunu, üzerine bıçakla yürüyen saldırganın araya girenler tarafından uzaklaştırıldığını ifade etti.



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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Pınar Karşıyaka forması giyen McCollum, Karşıyaka'daki bir alışveriş merkezinin otoparkında saldırıya uğradığını açıkladı. Hamile eşi ve 2 yaşındaki çocuğu ile birlikte dışarı çıkan yıldız oyuncu, otoparkta yaşanan park yeri tartışmasında karşı araçtan inen sürücünün kendisine bıçak çektiğini, araya giren vatandaşların da bu kişiye engel olduğunu söyledi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan McCollum, "Bu kişiyi polise bildirin" dedi. McCollum, çevredeki vatandaşların araya girmesi ile olayın daha da büyümeden son bulduğunu ifade etti. McCollum'a sosyal medyadaki bu paylaşımının ardından destek mesajları geldi. İzmir Emniyeti'nin ise olaydan sonra harekete geçtiği öğrenildi.

■ METİN BURMALI

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