Balıkçı teknesinden temizlik ürünleri patronluğuna geçti

İzmir'in Urla ilçesinde babası Hasan Şevik ile birlikte küçük bir balıkçı teknesiyle denizden tuttuğu balıkları restoranlara satarak geçimini sağlayan Hakan Şevik, yepyeni bir sektörde sergilediği başarı öyküsüyle dikkat çekti. Dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını, balıkçı genci temizlik sektörüne yöneltti. "Tam yol Hasan" lakaplı babasının yaşlanması nedeniyle balıkçı teknesini satıp kendi birikimleriyle birleştiren Hakan Şevik, MOL Kimya Endüstriyel A.Ş. isimli firmasını kurup sektörde marka yarattı.





IŞIKKENT'TE TESİS KURDU

Girişimci Şevik'in, Bornova Işıkkent'te 2 bin 500 metrekare kapalı alana kurulu fabrikasında kimya mühendislerinden oluşan ekibiyle ürettiği temizlik malzemeleri birçok kurumun vazgeçilmezi oldu. Marka tescil belgesini 2020 yılında almaya hak kazanan Şevik, şimdilerde birçok özel ve kamu kuruluşuna endüstriyel ve teknik kimyasallar, kişisel hijyen ve ortam temizlik ürünleri satarak gelirlerini artırıyor. Daha önce balık sattığı restoranlara sıvı sabun, cam temizleme suyu, dezenfektan, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu gibi çeşitli temizlik ürünleri satmaya başlayan Şevik, müşteri portföyünü genişletti. Şevik şimdi özel okullarla birlikte çok sayıda özel ve kamu kurumunun da temizlik malzemesi ihtiyacını karşılıyor. Kısa sürede solvent ile hammadde satış ve temininde en etkin ve güvenilir firmalardan biri olduklarını belirten Şevik, firmasında sadece temizlik ürünleri değil aynı zamanda yat ve gemi kimyasalları, doğal çim boyası ve renklendiricileri ile oto bakım malzemeleri ürettiklerini söyledi.



Hakan Şevik



HEP GÜVENİLİR OLACAĞIZ

Pazara sundukları CE, ISO gibi kalite belgelerine sahip tüm ürünleri üretici firma dökümanları ve kullanım şekillerine ilişkin sertifikasyonla sunarak hizmet verdiklerini ifade eden Şevik, sözlerini şöyle sürdürdü: "İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi'ne dayalı üretim politikamız ile kaliteli hizmet ve satış öncesi ve sonrasında çözüm ortağı olma ilkesiyle hareket ediyoruz. Hedefimiz kaliteden ödün vermeden dürüst, ahlaklı ticaretimizi, kaliteli ürünlerimizi ve piyasadaki güvenilirliğimizi sürdürebilmektir. Kendi tescilli markalarımız dışında 'private label' olarak tabir edilen özel markalara da hizmet veriyoruz. Her geçen gün kendimizi yenileyerek ürün gamımıza yeni ürünler eklemeye devam edeceğiz. Ayrıca molkimya.net internet sitemizden müşterilerimize ulaşıyoruz."

O ZOR GÜNLERŞ ASLA UNUTAMAM

Ekmeğini denizden çıkarırken çalışma azmi ve dürüstlüğü sayesinde çevresini genişleten iş insanı Şevik, "Babamla birlikte gecenin ilerleyen saatlerinde denize açılıp yaz kış demeden zor şartlarda balık tutardık. Çocukluğum balıkçılıkla geçti. O günleri asla unutamam. Urla'da küçük balıkçı teknemizle ailemizin geçimini sağlıyorduk. Babam yaşlanınca ben bir süre daha devam ettim. Balıkçılığa bir süre ara verince bu işi yapmaya, girişimciliğimi kullanıp farklı bir sektöre geçmeye karar verdim. Restoran kesiminde çevrem, tanıdıklarım başarılı olmamı sağladı. Gençlere cesur adımlar atmalarını öneriyorum" ifadelerini kullandı.

ŞENOL KANTÜRK / FARK YARATANLAR