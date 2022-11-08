Davalar açılınca ağlamayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile geçtiğimiz Eylül ayında temel atma töreni gerçekleştirilen Gaziemir Aktepe-Emrez Kentsel Dönüşüm bölgesinde, AK Parti İzmir İl Başkanlığı basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasına AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin yanı sıra, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Deniz Doğan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Gaziemir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca ve partililer katıldı.



'BRİFİNG VEREMEDİLER'

Emrez ve Aktepe mahallelerinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edildiğinin ve belediyeye yetki devri yapıldığının bilgisini veren Sürekli, "Kentsel dönüşümde yetki alınmasına rağmen bir arpa boy ilerleyemediler. Son 1 yıldır Büyükşehir Belediyesi kooperatifler aracılığı ile kentsel dönüşüm diye bir şey ortaya attı. Biz de iyi niyetle bir takip edelim dedik. Büyükşehir'i ziyarette; 'Bu dönüşüm modeli nedir? Vatandaşın ve bizim çekincelerimiz var. Bu konuda ihbarlar, duyumlar ve basında çıkan metinler var. Bize brifing verin, eleştirimiz varsa söyleyelim; destek olacağımız konu varsa olalım' dedik. Ancak üzerinden 6 ay geçti brifing veremediler. Yapacakları şey her zamanki gibi algı operasyonu" diye konuştu.





'BÜYÜK HUKUK FACİASI'

Bölge için ilgili bakanlığın planlarında 10 bin konut öngörülürken Büyükşehir Belediyesi'nin 275 konut için temel attığını ifade eden Sürekli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla yapılan temel atma töreninde ise temel yerine saha betonu atıldığını savundu. Kentsel dönüşümün İZBETON şirketine devredildiğinin, bu şirketin de işi ihalesiz olarak kooperatiflere verdiğinin altını çizen Sürekli, "Bu kooperatifler içerisinde kimler hangi sıfatlarla yer alıyor belli değil. Bir kısmının CHP yerel siyasetiyle bağlantılı olduğunu maalesef görüyoruz. Büyük bir hukuk faciasıyla karşı karşıyayız. Hile ve hukuksuzluk yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

'HESABI SORULACAK'

Yapılan hukuksuzlukların hesabının sorulacağının altını çizen Sürekli, "Burada mağdur olan vatandaşlarımız olacak. Bunun hesabını sorarlar. Biz de mağdur olan vatandaşların yanında bulunuruz. Onları destekleriz. Burada hukuki sorunlar yaşandığı ve davalar açıldığı zaman; onların tabiriyle söylüyorum, ağlamasınlar. Onların vekilinin söylemiyle söylüyorum. Dava açılınca, yargılanınca ağlamasınlar. Yargılanırlarsa vahim sonuçlar çıkar" dedi.

MERT ALPDÜNDAR