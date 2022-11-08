İzmir’deki ’Yağcıoğlu Apartmanı’ davasında ’fazla ceza’ kararı! 11 kişiye mezar olmuştu

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, müteahhit Şerafettin A. ile binanın fenni mesulü Orhan A'ya İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesince verilen cezalara yapılan itirazlar üzerine duruşma açtı.

Duruşmada, tutuksuz yargılanan sanık Orhan A, taraf avukatları ve müştekiler salonda hazır bulundu. Tutuklu sanık müteahhit Şerafettin A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Orhan A, binada beton atılma sürecinin 10 gün sürdüğünü, bunun sürekli denetlenmesinin mümkün olmadığını öne sürerek, "Bilirkişi raporlarını kabul etmiyorum. Yeniden bilirkişi heyeti oluşturularak rapor alınmasını talep ederim." diye konuştu.

Tutuklu sanık Şerafettin A. ise 1973 yılı ile 2005 yılları arasında toplam 260 bina yaptığını belirterek, "Bunların hiçbiri yıkılmadığı gibi herhangi bir hasar da oluşmadı. Sadece Yağcıoğlu Sitesi'nin B Bloku yıkıldı. Bu blokun yıkılma sebebi bodrum katta bulunan ve bilirkişi raporunda S 23 olarak belirtilen kolonun kesilmesi ve yine perde betonun kesilerek kapı açılmasıdır. Ben kesinlikle binalarımı en iyi şekilde hiç malzemeden kısmadan hatta mühendisin belirttiği miktardan daha fazla malzeme kullanarak yaptım." diye konuştu.

"FAZLA CEZA TAYİNİ "

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasını sundu. İlk derece mahkemesince delillerin takdirinde ve temel cezanın belirlenmesinde hukuka aykırılık bulunmadığını savunan savcı, şunları kaydetti:

"İlk derece mahkemesince delillerin takdirinde ve temel cezanın belirlenmesinde hukuka aykırılık bulunmamakla birlikte bilinçli taksir nedeniyle yapılacak artırımın oranı belirlenirken, bilinçli taksiri oluşturan hareketin işleniş şekli, yeri, niteliği, zamanı, meydana gelen zararın ağırlığı ile TCK'nin 3. maddesinde yer alan orantılılık ilkesi birlikte göz önüne alınıp değerlendirilmesi gerektiği göz önüne alındığında, üst sınırdan artırım yapılarak fazla ceza tayini yapıldığı, sanıklar müdafilerinin istinaf nedenlerinin bu çerçevede kabulü ile hükmün kaldırılmasına, sanıkların hukuki durumlarının yeniden değerlendirilerek eylemlerine uyan TCK'nin 85/2 ve 22/3 maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına mütalaa olunur."

Savcı, tutuklu sanık Şerafettin A'nın tutuklu geçen süre dikkate alınarak tahliyesini de talep etti.

Mahkeme başkanı, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma için süre istemesi üzerine duruşmayı, 18 Kasım'a erteledi.

DAVA SÜRECİ

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı B Blok'ta 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

İddianamede, müteahhit Şerafettin A. ile binanın fenni mesulü Orhan A'nın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan cezalandırılmaları istenmişti. Binanın sürveyanlığını (gözetmen) üstlenen Ahmet A'nın yakalanamadığı, binada yapılan tadilatın sürveyanı A.A'nın ise hayatını kaybettiği de iddianamede belirtilmişti.

Yargılama sürecinde müteahhit Şerafettin A. ve fenni mesul Orhan A, binaların projeye uygun yapıldığını iddia etmişlerdi.

Mahkeme heyeti, yargılama sonunda sanıkları önce "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme" suçundan 10'ar yıl hapisle cezalandırmıştı. Suçun "bilinçli taksirle" işlendiği kanaatine vardığını belirten mahkeme, cezaları yarı oranında artırarak sanıklara 15'er yıl hapis cezası vermişti. Sanıkların duruşmalardaki tavırlarını dikkate alan mahkeme, cezalarda takdiri indirim uygulamış ve sanıklara ayrı ayrı 12 yıl 6'şar ay hapis cezası vermişti. Firari Ahmet A'nın dosyasının ayrılmasına hükmedilmişti.