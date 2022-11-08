İzmir’in ‘Acil Durum Hastanesi’ hizmete başladı

30 Ekim 2020 depreminde İzmir'in Buca ilçesindeki Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi hasar almış, depremin ardından hastanenin sadece acil servis birimi belli bir alanda hizmet vermeye başlamıştı. Hastane tamamen yıkılırken, Buca ilçesine bu kez acil durum hastanesi açıldı.



300 YATAKLI MODERN MERKEZ

Afet, salgın gibi olağanüstü durumlarda ihtiyaca hizmet etmek üzere inşa edilen Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, aynı zamanda genel hastane konseptinde de hasta kabulüne başladı. İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş ve hastanenin başhekimi Prof. Dr. Yekta Öncel, hastaneye gelen hastalarla sohbet ederek onlara hastaneyi tanıttı. İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, "300 yataklı, yatay mimarili, 152 tane tek kişilik, hepafiltresi ve izolasyonu olan, negatif basınçlı üst seviyedeki 3. basamak yoğun bakım hizmeti verecek bir hastane inşa edildi. 148 tane içinde banyosu, tuvaleti, televizyonu, buzdolabı olan nitelikli tek kişilik odalar var. Acil serviste sarı ve kırmızı alanda 42 tane solunum cihazlarıyla, monitörleriyle birlikte aktif bir alanımız mevcut. Bunlar afet anında alanın genişliği nedeniyle üç katı kadar yatak kapasitesine sahip" dedi.







İZOLE ODALAR

Yoğun bakım odalarının tek kişilik olmasının özellikle salgın döneminde çok önemli olduğunu vurgulayan Erkuş, "Özellikle bulaşıcılığı olan hastalıklarda, kişilerin tek kişilik izole odalarda yatması önem arz ediyor. Hastanenin yüzde 50'si kadarlık bir oranda yoğun bakımı hizmeti sunulacak" dedi.