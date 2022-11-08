Kaçak tütünde 30 milyar liralık vergi kaybına neşter

Terörün ve diğer suç örgütlerinin en önemli gelir kaynakları arasında yer alan yasa dışı tütün üretim ve tüketimine neşter vurulacak. Yasa dışı tütün ticaretinden kaynaklanan vergi kaybı 30 milyar TL'yi aşarken, yapılan çalışmalarda İstanbul'da 3.000, Ankara'da 800 ve İzmir'de ise 500 yasa dışı satış noktası tespit edildi. Meclis'te görüşülecek yasa teklifi ile Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlar, 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Terörün hala en önemli finans kaynaklarından olan yasa dışı sigara ve tütün kullanımı yüzde 20'lere ulaşırken, yalnızca 2021 yılı içerisinde yaklaşık 35 milyar adete tekabül eden sigara dalının yasa dışı olarak tüketildiği, bu yıl sonunda ise yaklaşık 50 milyar adetin tüketilmiş olacağı tahmin ediliyor. Türkiye'de esas vergi kaybına yol açan ürün yasa dışı sarmalık kıyılmış tütün olarak göze çarpıyor.



ESNAF ZARAR EDİYOR

Yasa dışı olarak vergisini vermeden satış yapan bu kişiler dürüst esnafı da büyük zarara uğratıyor. Yasa dışı, izinsiz ve kontrolsüz yapılan tütün mamulü satışları ve giderek büyüyen bu yasa dışı zincir 150 bin dürüst bakkal esnafının da gelirlerini olumsuz etkiliyor. Tütün mamullerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) toplam ÖTV gelirinin neredeyse üçte birini oluştururken, yasa dışı tütün ticaretinden kaynaklanan vergi kaybının toplamda 30 milyar TL'yi aştığı hesaplanıyor. Tütün, tütün mamulleri ve alkollü içecekler piyasasında üreticilerden 50 milyon liraya kadar teminat alınacak.



■ BARIŞ ŞİMŞEK

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