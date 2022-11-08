Saat Kulesi’nde 48 saatte bir hırsızlık yaşanıyor

2'nci Abdülhamid'in tahta çıkışının 25'inci yılı nedeniyle Konak Meydanı'nda yapılan 121 yıllık Saat Kulesi'nin altındaki çeşme, geçen yıllarda muslukların sökülmesiyle zarar gördü. Tarihi kulenin bakım, onarım ve temizliğini üstlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yeni musluklar taktı ve sık sık çalınması nedeniyle muslukları metal bir aparatla kuleye sabitledi.





SU TEKNESİ ÇÖPLÜK GİBİ

Ancak alınan bu önlem de hırsızları durdurmayı yetmedi. Saat Kulesi'nde bulunan 12 musluktan sadece 4'ünün çalışır durumda olduğu belirtildi. 5 musluk, kulpu çalındığı için kullanılamazken, 3 musluk ise tamamen kullanım dışı kaldı. Tarihi yapının çevresi ve muslukların su tekneleri ise vatandaşlar tarafından kirletiliyor. Ayrıca musluk kulplarının 48 saatte bir yenilendiği belirtilirken açıklama şu ifadelere yer verildi: "Bölgede tadilat yapmak için Anıtlar Kurulu'ndan izin alınması gerekiyor. O yüzden 3 musluk için şu anda tamirat yapılamıyor. Geri kalan 9 musluktan 5 musluğun kulpu çalındı. Ne zaman çalındığı belli değil. 48 saatte bir kulplar yenileniyor" ifadeleri kullanıldı.