Seyir teraslarına çelik telli önlem

İzmir Konak'taki Pasaport İskelesi ile Çakabey rıhtımı arasındaki kıyı bandında yer alan seyir terasları, tuzlu deniz suyu, olumsuz hava koşulları nedeniyle yıprandı ve tehlike arz etmesi sonrasında kullanıma kapatıldı. 2002 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı merhum Ahmet Piriştina döneminde inşa edilen 3 seyir terasından iki tanesinde meydana gelen çürüme ciddi boyutlara ulaştı. Çakabey rıhtımı tarafında kalan iki terasın demir aksamı ve ahşap malzemelerinin tuzlu deniz suyunun etkisiyle çürüdüğü, bazı ahşap malzemelerinin de yerlerinden çıktığı görüldü. Daha önce yaptığı açıklamada, seyir teraslarına ilişkin İzmir 8. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yıkım kararı verildiği için yenileme ihalesi yapılamadığını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından beton bariyerle kapatılıp, uyarı levhası asılmasına rağmen balık tutanlar tarafından kullanılan seyir teraslarının etrafı çelik tellerle kapatıldı.

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