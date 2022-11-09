Sanıklara fazla ceza tayini yapılmış

İZMİR depreminde 11 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı Yağcıoğlu Apartmanı davasında, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak'tan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılan müteahhit Şerafettin Ağar (71) ile fenni mesul Orhan Ayber (80) istinaf mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Duruşmada esas hakkında mütalaa veren savcı, fazla ceza tayini yapıldığını belirterek, hükmün kaldırılması ve sanıkların aynı suçtan tekrar yargılanmasını istedi.

ÜST SINIRDAN ARTIRIM

30 Ekim 2020'de merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin öldüğü Yağcıoğlu Apartmanı soruşturmasında müteahhit Ağar ile fenni mesul Ayber sevk edildikleri adliyede tutuklandı. İddianamede projelendirmedeki eksikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, denetimdeki yetersizlikler nedeniyle binanın yıkıldığı belirtildi. İki sanık hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak'tan 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi. Yargılamada 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verilen Ağar ve Ayber hakkında İstinaf savcısı, cezanın belirlenmesinde hukuka aykırılık olmadığını, ancak 'bilinçli taksir' nedeniyle fazla ceza tayini yapıldığını belirterek, hükmün kaldırılmasını ve sanıkların tekrar yargılanmasını istedi.