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Haberler İzmir Atatürk'ü bu forma ile andılar! Karşıyaka'dan 10 Kasım'a özel forma

Atatürk'ü bu forma ile andılar! Karşıyaka'dan 10 Kasım'a özel forma

Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün ölüm yıl dönümünde Karşıyaka Spor Kulübü 10 Kasım'a özel tasarladığı forma ile yoğun ilgi görüyor.

10.11.2022, 09:52

İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde anlamlı bir harekete imza attı.

Atatürk’ü bu forma ile anacaklar! Karşıyaka’dan 10 Kasım’a özel forma

Yeşil-kırmızılı kulüp, 10 Kasım 1938'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına forma çıkardı.

Atatürk’ü bu forma ile anacaklar! Karşıyaka’dan 10 Kasım’a özel forma

Çıkarılan formalar kulübün sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılarak taraftarların ilgisine sunuldu.

Atatürk’ü bu forma ile anacaklar! Karşıyaka’dan 10 Kasım’a özel forma

Siyah ve beyaz olarak çıkarılan formalar üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bulunduğu fotoğraflara ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ne yer verildi. Paylaşımın ardından yeşil-kırmızılı taraftarlar, formalara büyük ilgi gösterdi.

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