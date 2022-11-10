Atatürk'ü bu forma ile andılar! Karşıyaka'dan 10 Kasım'a özel forma

Siyah ve beyaz olarak çıkarılan formalar üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bulunduğu fotoğraflara ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ne yer verildi. Paylaşımın ardından yeşil-kırmızılı taraftarlar, formalara büyük ilgi gösterdi.