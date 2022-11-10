Hedef 25 bin ünite kan

Ege Bölge Kan Merkezi ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde öğrencilerde kan bağışı bilinci oluşturmak ve bağış oranının düştüğü kış aylarında Ege Bölgesi'nin kan ihtiyacına katkı sağlamak için gerçekleştirilen 'İzmir Sana Kanım Feda Projesi' sürüyor.

Bu yıl Karşıyaka'da yapılacak kampanya önceki gün İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu ve Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Barış Dolaş'ın katılımlarıyla Öğretmen Kenan Gamsız İlkokulu'nda düzenlenen törenle başladı. Öğretmen ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte 34 ünite kan bağışı toplandı.

Proje kapsamında bu yıl 350 okulda kampanya yapılması ve İzmir'in 30 ilçesinde 25.000 ünite kan bağışı toplanmasının hedeflendiğini söyleyen yetkililer, kampanyaya katkı sağlayanlara teşekkür edip tüm öğretmen ve velileri kan bağışı yapmaya davet etti.