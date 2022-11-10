İzmir’de TIR önce otomobile sonra durağa çarptı

Egemenlik Mahallesi 6108 Sokak'ta, Şükrü P. idaresindeki 45 AEB 002 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan TIR, önünde seyreden Raif Ö.nün (53) kullandığı 06 EV 8276 plakalı otomobile, ardından da toplu ulaşım aracı bekleyenlerin bulunduğu otobüs durağına çarptı.

İtfaiye, araçta sıkışan TIR şoförü ile TIR'ın altında kalan Mustafa A. ve Ali T.'yi bulundukları yerden kurtardı. Kazada, otomobil sürücüsü ile savrulan otomobilin önünden kaçmaya çalışan ve ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi de yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırılırken Mustafa A. ve Ali T.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Çevredeki bir esnaf, TIR'ın çok hızlı ilerlediğini belirterek, "Müşteriyle ilgileniyordum. TIR karşı şeritten buraya geçti. Önce otomobile ardından durağa çarptı. Durakta 4-5 kişi vardı. Bazıları kaçtı, 2 kişi TIR'ın altında kaldı. TIR şoförü gaza basıp geri çıkmaya çalışıyordu." dedi.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, yayaların durağa doğru yürümesi, TIR'ın karşı şeride geçerek önce otomobile ardından otobüs durağına çarpması yer alıyor.

Ayrıca TIR'ın çarpmasıyla savrulan otomobilin önünden kaçmaya çalışan bir kişinin de aracın altında kaldığı anlar kamera kayıtlarında yer alıyor.