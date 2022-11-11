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Haberler İzmir Doktorun darp edildiği sopa silah sayıldı

Doktorun darp edildiği sopa silah sayıldı

11.11.2022

Doktorun darp edildiği sopa silah sayıldı

TORBALI Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Ekim'de doktor Ekin Hürel Günay'ın üç kişi tarafından darbedilmesi olayına ilişkin soruşturmasını tamamladı. İddianamede, Ekin Hürel Günay'ın çalıştığı aile sağlığı merkezinde 22 Ağustos'ta kavga çıktığı ve ardından doktorun sanıklardan S.A. hakkında "beyaz kod" verdiği belirtildi.

DOKTORA HUSUMET BESLEDİLER
GÜNAY'A husumet besleyen S.A. ile ağabeyleri F.A. ve S.A'nın, 7 Ekim'de takip ettikleri Günay'ı sopayla darbettikleri kaydedildi. Olayda kullanılan sopanın silah olarak nitelendirildiği iddianamede, sanıkların "kamu görevlisine karşı silahla, kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3'er aydan 6 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

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