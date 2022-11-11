İzmir'de, 6 yıl önce nadir görülen Langerhans Hücreli Histiyositoz (LHH) kanseri teşhisi konulan Sarya Zeynep Yardımcı (9), aynı hastalığa 3 kez yakalandı. Her seferinde tedaviye olumlu cevap veren Sarya Zeynep, şimdi kanserle mücadele eden çocuklar ile ailelerine hikayesiyle umut oluyor. Adem (33) ile Aycan (30) Yardımcı çiftinin kızları Sarya Zeynep'e, 3 yaşında nadir görülen LHH kanser teşhisi konuldu. Ailesi ile Ağrı'dan İzmir'e yerleşip, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görmeye başlayan Sarya Zeynep, 2017 yılında beyin ameliyatı oldu.

SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Kemoterapi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Sarya Zeynep, aynı hastalığa 3 kez yakalandı. Her seferinde tedaviye olumlu cevap veren Sarya

Zeynep, şimdi kanserle mücadele eden çocuklar ile ailelerine umut oluyor.

NADİR GÖRÜLÜYOR

Sarya Zeynep'in idrar yanması gibi şikayetleri olduğunu, teşhis konulana kadar birçok ili gezdiklerini belirten baba Adem Yardımcı, "Teşhis konulmadan İzmir'e gelip yerleştik. Bir gün başında şişlik fark ettik. Doktorlarla paylaşınca Dokuz Eylül Üniversitesi'ne sevk ettiler ve teşhis konuldu. 2017'de beyin ameliyatı oldu. Kemik iliğinden kaynaklanan ve deriden lenf düğümlerine göç edebilen LHH teşhisi konuldu. Şu an tedavimiz bitti. Hastalık 1 milyonda 4 kişide görülen nadir bir hastalık" dedi. Bu süreçte Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV) kendilerine çok yardımcı olduğunu kaydeden Yardımcı, "Yeni teşhis konulmuş ailelere morallerini bozmamalarını öneriyorum. İlaç kadar moralin de iyi geleceğini bilsinler. Her zaman mücadeleye devam etsinler" diye konuştu.

'İYİ Kİ LÖSEV İLE TANIŞMIŞIZ'

BAŞLANGIÇTA çok zorlandığını anlatan anne Aycan Yardımcı, "Nefes alamadığımı hissettiğim zamanlar oldu. İyileşen hastaları görünce nefes almaya başladım. Etkinliklere katıldık, umudumuz arttı. LÖSEV ile iyi ki tanışmışız. Şimdi biz başkalarına umut olmak istiyoruz. Çok şükür, bugünlere geldik" diye konuştu. LÖSEV Sosyal Hizmet Yönetmeni Gözde Altıner ise, "Çocuklarımız, yetişkinlerimiz için destek veriyoruz, psikolojik olarak ailelerin yanındayız. Ne kadar çok teması artırırsak o kadar iyi" dedi.