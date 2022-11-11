Yeni Asır’ın manşetleri Sayıştay raporuna girdi

TRAFİK YÖNETİM SİSTEMİNDE FİYASKO

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin 2012'de ihalesini yaptığı "Tam Adaptif Trafik Denetim, Yönetim ve Bilgilendirme Sistemi" bir türlü düzgün çalışamadı. Geçen 10 yılda bu sisteme tam 57 milyon dolar harcandı. Belediyenin sistemi devretmek istediği Emniyet Müdürlüğü de ilgili yönetmeliğe ve belirlediği standartlara uygun olmayan projeyi kabul etmedi. Yeni Asır, bu skandalı defalarca haber yaptı.

Sayıştay raporunda fiyaskoya dikkat çekilerek, "Yapılan incelemelerde, söz konusu sistemle ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü ile belediye arasında herhangi bir protokolün yapılmaması sebebiyle sistemin trafikte yer alan ihlallere ilişkin ceza uygulamasına veri olabilecek ceza bilgilerini emniyet birimlerine aktarmadığı, böylece söz konusu elektronik denetleme sisteminin ihale konusu işin yapımında istenilen amaca hizmet etmediği ve amacına uygun olarak çalıştırılamadığı görülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

KONİ DİZMEK İÇİN İHALE YAPTILAR

YENİ Asır, heykel sayma ihalesi gibi Altınyol'da sabah ve akşam şeritlere koni dizilmesi işi için de ihaleye çıkılmasını manşet yaptı. Sayıştay, heykel sayma ihalesiyle birlikte yüzbinlerce lira harcanan bu ihaleye de dikkat çekti ve bunun yanlışlığına vurgu yaptı. Bu ihale de Sayıştay raporunda yer aldı.

PARİSLİ AYŞEN'E İZMİR'DEN MAAŞ

YENİ Asır, PKK'ya destek verdiği belirtilen sözde barış bildirisini imzalayan ve bu nedenle KHK ile görevlerinden uzaklaştırılan İzmirli akademisyenler Prof. Dr. Ayşen Uysal ve Prof. Dr. Melek Göregenli'nin Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından Grand Plaza şirketinde yönetim kurulu üyesi yaparak maaşa bağlandığını gündeme getirdi. Özellikle Prof. Dr. Uysal'ın Paris'te bir üniversitede çalışması ve yılın büyük bölümünü bu kentte geçirmesine rağmen Büyükşehir'den maaş aldığı ortaya çıktı. Uysal'a verilen maaşla ilgili İçişleri Bakanlığı Başkan Soyer hakkında soruşturma izni verdi. Sayıştay raporunda ise, "Kamu sermayesi ile faaliyet yürüten, mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçların karşılanması amacıyla kurulan ve kamu kaynağı yöneten belediye şirketlerinin yönetim kurulu üyeliklerine yapılacak atamalarda herhangi bir mevzuat sınırlaması bulunmamasına rağmen memuriyeti KHK kapsamında sonlandırılmış olan yani memur olması mevzuat açısından mümkün olmayan kişilerin atanmaması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

BELEDİYE İŞLETMELERİ KAR ETMELİ

YENİ Asır Gazetesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kötü yönetim nedeniyle adeta birer kara delik haline gelen şirketlerini sürekli gündemde tuttu. Konuyu birçok kez manşetten gündeme getirdi. En dikkat çekici manşetlerinden biri de 10 yılda 100 milyon liradan fazla zarar eden Grand Plaza şirketiyle ilgili Genel Müdürü Hasan İkat'a atfen yaptığı "Hasan'ın çiftliği" manşeti oldu. Sayıştay raporunda, "Belediyelerin ekonomi ve ticari alanda rol almasının en kolay yöntemi olarak seçilen iktisadi teşebbüslerin belediyenin sosyal maliyet olarak yüklenmesi zorunlu alanlarda zarar etmesi makul karşılanması gerekirken; fuar, park, restoran, tesis işletmeciliği gibi kar edilmesi olağan belediye faaliyetlerinde ise kar elde edilmesi ve elde edilen bu kar sonucu belediye bütçesine katkıda bulunulması gerekmektedir" denildi.

HİZMETLERİ, KENDİ KAYNAKLARIYLA YAPMALI

YENİ Asır, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 30 bini aşkın personeli olmasına rağmen bazı küçük işleri bile ihale düzenleyip yüzbinlerce liraya özel şirketlere yaptırmasını eleştiren haberler yaptı. Bunlardan biri de kentteki heykel ve anıtların sayılması için yapılan ihaleydi. 171 bin liraya verilen ihaleyi Yeni Asır manşet yaptı. Raporda da Yeni Asır'ın "heykel sayma" ifadesi kullanılarak,"Belediyenin hizmet alımları incelendiğinde; koni dizme, heykel sayma, süs havuzu temizleme gibi belediyenin kendi personeliyle yapabileceği hizmetlerin, personelinin esnek çalışma döneminde de, üçüncü şahıslara ihale yoluyla yaptırıldığı görülmüştür. Belediyenin kendi kaynakları ile yapabileceği iş ve hizmetlerin dışarıdan hizmet satın alınarak yapılmaması ve öncelikle idare kaynakları kullanılarak yapılması uygun olacaktır" denildi

TAHSİS İŞLEMİ AYKIRILIK TEŞKİL EDİYOR

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası ve Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın da meslek eğitimi vermek için talip olduğu Halkapınar'daki tarihi Meslek Fabrikası binasını büyük tepkilere rağmen Cittaslow çalışmalarından arkadaşlarının yönetiminde bulunduğu İstanbullu Adıgüzel Vakfı'na 20 yıllığına tahsis etti. Amacın buraya bir tarım üniversitesi kurulması olduğu belirtildi. Yeni Asır da bu süreci başından itibaren haberleştirdi ve İzmirlileri bilgilendirdi.

SAYIŞTAY raporunda, "Belediyeler; kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına belediye meclis kararı ile tahsis edebilir. Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, derneklere, vakıflara sivil toplum kuruluşlarına veya meslek kuruluşlarına süresi her ne olursa olsun tahsis işlemi gerçekleştirilemez. Bu tüzel kişiliklere ancak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine uygun olarak kiralama işlemi yapılabilir. Yapılan incelemelerde belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı olarak belediye tarafından özel bir vakfa üniversite kurulması amacıyla mülkiyetindeki binanın 20 yıl süreyle tahsis edildiği görülmüştür. Mevcut tahsis işlemi mevzuatın amir hükümlerine aykırılık teşkil etmekte olup bu tahsis hakkında ilgili mevzuata uygun olarak işlem yapılması gerekmektedi" ifadeleri kullanıldı.

UNUTULAN ARSAYA SAHİP ÇIKILMALI

YENİ Asır, İzmir'de 1992'de dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Yüksel Çakmur tarafından kendi başkanı olduğu Ege Sağlık Vakfı'na hastane yapılması için 49 yıllığına tahsis edilen Güzelbahçe'deki 33 dönümlük arsanın hala bomboş durduğunu ve Büyükşehir'in burayı geri alamadığını 24 Ağustos 2021'de gündeme getirdi. Raporda, "Söz konusu intifa hakkının sonlandırılması için dava sürecinin işletilmesi gerekmekte olup ilgili hakkın sonlandırılarak 32 bin 984 metkerake bir kamu kaynağının verimsiz kullanımı sonlandırılmalıdır" denildi

İSTANBUL'DAKİ ARSAYI 3. ŞAHISLAR KULLANAMAZ

YENİ Asır, Büyükşehir'in 1959'da kentten giden öğrencilere yurt yapmak için aldığı İstanbul'un göbeğindeki 697 metrekarelik arsanın usulsüz bir şekilde işgal altında olduğunu 16 Kasım 2019'da manşetinden kamuoyu gündemine getirdi. Raporda,"Kamu kaynağı olan bu taşınmaz üzerindeki üçüncü şahısların kullanımı sonlandırılarak taşınmazın değerinden ve mülkiyetinden belediye tarafından faydalanılması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

TARİHİ HAMAM İÇİN ÖNLEM ALINMALI

YENİ Asır, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2010 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden 30 yıllığına"restorasyon karşılığı kiralama" sözleşmesi imzalayarak devraldığı ve ardından milyonlarca lira harcayarak restore ettiği Tarihi Pınarbaşı Hamamı, virane halini 29 Kasım 2021'de gündeme getirdi. Sayıştay raporunda, "Mevzuat hükümleri de dikkate alındığında taşınmaz kültür varlığı kapsamında olan Tarihi Pınarbaşı Hamamı'nın ivedilikle restorasyon projesine uygun hale getirilmesi gerekmektedir" denildi.

ERHAN GÜLENÇ