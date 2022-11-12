‘Çerez kralı’ babalık testi için aranıyor

GAZİANTEP'TE çerez kralı olarak tanınan iş insanı C.E., İzmirli 22 yaşındaki E.M.'yi yasak aşk sonrası hamile bıraktı. İddiaya göre evli ve 3 çocuk babası olduğunu gizleyen C.E'den İzmirli sevgilisi bir çocuk dünyaya getirdi. Ancak milyarder iş insanı C.E. çocuğu kabul etmedi.

Evlenme vaadi ile kandırıldığını belirterek mahkemeye bavşuran genç kız, oğlu için babalık davası açtı. Mahkeme Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne iş insanı C.E'nin yakalanarak DNA testine götürülmesinin talimatını verdi.

ANCAK iş insanı C.E. bir türlü bunulup DNA testine götürülemiyor.

Yaklaşık 1 milyarın üstünde mal varlığı olduğu ileri sürülen iş insanı C.E'nin DNA testi alınması için halen bulunamasını manidar bulduğunu belirten baba avcısı avukat Varol Turbay, "Hollanda'da bile almayı başardık, kendi ülkemizde hala aldırmayı başaramadık. Nedense hep adresinde bulunamıyor" diye konuştu.

ZORLA DNA TESTİ

AVUKAT Turbay, "Mağdur çocukların haklarını korumaya çalışıyorum" derken, milyarder iş insanı C.E'nin DNA testi uygulamasından kaçması nedeniyle mahkeme kararı ile zorla yakalama ve DNA testine tabi tutulması kararı verildi. Gaziantep Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne resmi yazı yazılarak DNA testine götürülmesi istendi. Ancak aylar geçmesine rağmen adresinde ve tüm ikametlerinde bulunamayan iş insanı C.E. babalık davası nedeniyle DNA için aranıyor.

FATİH ŞENDİL