İzmir’de elektrik kesintisi 12 Kasım Cumartesi

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte GDZ Elektrik'in duyurusuna göre İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte GDZ Elektrik'in duyurusuna göre İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
ALİAĞA
12.11.2022 08:00 12:00 TEİAŞ TRAFO BAKIMI BARA B ALİAĞA RES İHSAN DADAK ÖZEL TR, EGE ELEKTRİK İNŞAAT ÖZEL TR, ABKAR ELEKTRİK ÖZEL TR, SKY MADENCİLİK ÖZEL TR, KARAKUZU TR-1, ÇITAK TR-2, ORHAN DEMİR ÖZEL TR, YENİ KARAKÖY TR-1, GÜL GÜRER ÖZEL TR, UZUNHASANLAR TR-1, GERÇEK İNŞ. TAŞOCAĞI ÖZEL TR, PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ÖZEL TR, ÇITAK TR-1, GÜZELHİSAR SULAMA TR-3, ALOSBİ KAVŞAK ÖZEL TR-9, UZUNHASANLAR TR-2, İZSU ÇITAK ATIKSU ARITMA ÖZEL TR, ALİAĞA BELEDİYESİ DEPO ÖZEL TR, MEHMET UÇAN ÖZEL TR, VİKİNG SU POMPASI ÖZEL TR, YILMAZ GÜRSEL ÖZEL TR,
12.11.2022 08:00 12:00 TEİAŞ TRAFO BAKIMI BARA B TURKCEL ÖZEL
12.11.2022 08:00 12:00 TEİAŞ TRAFO BAKIMI BARA B "ALOSBİ TM ŞAKRAN FİDERİ ÇALTIDERE TR-4, ÇALTIDERE KÖK, ÇALTIDERE TR-5, ÇALTIDERE TR-6, ÇALTIDERE TR-3, ÇALTIDERE TR-2, DELSAN ÖZEL TR, BAZTAŞ ÖZEL TR, BELTAŞ ÖZEL TR, DELSAN ASFALTLAMA ÖZEL TR, ALDUR MADENCİLİK ÖZEL, BAZ-TAŞ ÇALTIDERE ÖZEL TR, ERDOĞAN ÇAM ÖZEL TR, İKA İZMİR YOL YATIRIM A.Ş. ÖZEL TR, KARAYOLLARI TR-19 ÖZEL TR, ALİAĞA BELEDİYE TAŞKIRMA ÖZEL TR, ARDUAZ YAPI ÖZEL TR, DELSAN TR ÖZEL, KARAYOLLARI TR-20 ÖZEL TR, SARILAR İNŞAAT ÖZEL TR, KAYA MADENCİLİK ÖZEL, ÇORAKLAR TR, ALİAĞA BELEDİYESİ ÇORAKLAR ÖZEL TR, HACIÖMERLİ KARAKUYULAR TR, HACIÖMERLİ YUKARI TR, NESLİHAN AĞAÇCI GES ÖZEL TR, MÜRÜVET KAFALI ÖZEL TR, İZSU KALABAK İÇME SUYU ÖZEL TR, EMİNE AĞAÇCI VE ARK GES ÖZEL KÖK, AYŞE AĞAÇCI GES ÖZEL TR, EMİNE AĞAÇCI GES ÖZEL TR, TÜRK TELEKOM ÖZEL TR, KALABAK TR, KALABAK TR-2, İZSU KALABAK ÖZEL TR, EMİNE KESKİN ÖZEL TR, ERDEM MÜHENDİSLİK ÖZEL TR, İZSU ÇORAKLAR İÇME SUYU ÖZEL TR, TURKCELL ÇALTILIDERE ÖZEL TR, RASİM DERE ÖZEL TR, GÜNSUN GES ÖZEL TR, ESKİ KARAKÖY TR, BARAJ KÖK,
BAYINDIR
12.11.2022 09:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SADIKPAŞA MAHALLESINDEKI ARAPBAŞI MEVKIININ TAMAMI İLE İZSU BAYINDIR ARITMA TESISI
12.11.2022 13:30 15:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARAPBAŞI TR-1 VE TR-2, TOKATBAŞI, KARAHALILLI, FURUNLU, SÖĞÜRÖREN, ÇAMLIBEL, KIZILCAĞAÇ, ELIFLI, YEŞILOVA, CANLI MAHALLELERI TAMAMI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLAR
BAYRAKLI
12.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜŞPALA MAHALLESİ,7000,7033/3 SOKAKLAR VE CİVARI
BORNOVA
12.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAVAKLIDERE KÖYÜ, MAVİEGE-POMZA,ŞİRVAN PETROL ,ÇITAK REST.,İSMET KONYALI,NATO RADAR
BUCA
12.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIK VE DİCLE MAHALLELERİ,FEVZİ ÇAKMAK,841/1,819,858,853,862,864,866,851/1 SOKAKLAR VE CİVARI
12.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIRIKLAR MAHALLESİ,5025/1,5026 SOKAKLAR VE CİVARI
12.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIRIKLAR MAHALLESİ,KARABAĞLAR CADDESİ,5025/1 SOKAK VE CİVARI
DİKİLİ
12.11.2022 08:00 10:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE KABAKUM POLYAK ATATÜRK CADDESI,14,20,12,10,8 SOKAKLAR VE CIVARLARI
12.11.2022 10:00 15:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE SALIMBEY MAH. REYHAN SOKAK,42/1 SOKAK ILE DIKILI DEVLET HASTANESI VE CIVARLAR
12.11.2022 14:00 16:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ÇANDARLI MAH. 1063,1060,1065,1062,1049,1059 SOKAKLAR VE CIVARLARI
KARABAĞLAR
12.11.2022 13:30 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABAĞLAR,YUNUSEMRE,AŞIK VEYSEL,ADNAN SÜVARİ,SELVİLİ,PEKER UĞUR MUMCU MAHALLELERİ, 4058,4019,4108,4109,4110,4111,4112,4113,4169,4172,4173, 4174,4175,4175/1,4178,4224,4228,4231, 4235,4236,4237,4239,4256,5095,5759,5759/2, 5759/3-4,5760,5760/5,5760/6,5760/7,5760/9,5761,5762, 5763,5767,5774,5776,5777, 5777/1,5779,5780,5782,5783,5788/1,5788/2,5788/3,5788/4,5788/5 SOKAKLAR VE CİVARI,ORCANER, YEŞİLLİK CADDESİ
KİRAZ
12.11.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAŞARAN MAHALLESI BOZALAN SOKAK TR-3
KONAK
12.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALSANCAK,UMUR BEY,MİMAR SİNAN,YEŞİLTEPE,BARBAROS,ATİLLA, ALTINTAŞ, KÜLTÜR,İSMETKAPTAN, KILIÇ REİS,AKINCI MAHALLELERİ,HAVA GAZI FABRİKASI VE CİVARI,VASIF ÇINAR BULVARI,LOZAN MEYDANI,HALİL RIFAT PAŞA CADDESİ,ATATÜRK BULV,334,340,341,342,343,344,346,362,352,361,362, 364,365,365/1,367,368,377,378, 379,380,382,384,385, 386,387,388,389,391,394,396,397,398,399,400, 401,402,403,404, 405,407,408,409,414,415,1379,1381,1382,1386,1439,1440,1456,1458,1460,1463,1464, 1466,1468,1469,1470,1472,1473,1474,1475,1479 SOKAKLAR VE CİVARI, ALSANCAK FİDER KAPASİTÖRÜ, T.C.BAŞBAKANLIK DIŞ TİC.,SABANCI KÜLTÜR MRK
MENDERES
12.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇILE MAH. ÇAKALTEPE MAH.
12.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇILE MAH. AHMETBEYLI MAH.
12.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇILEME MAH. DEĞIRMENDERE MAH. SANCAKLI MAH.
12.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TEKELI MAH. ÇILEME MAH.
MENEMEN
12.11.2022 09:00 16:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE UĞUR MUMCU MAHALLESİ,1312, 1311, 1313, 1295 SOKAKLAR VE CİVARLARI
ÖDEMİŞ
12.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ, CUMHURIYET, AKINCILAR, UMURBEY MAHALLELERI KISMEN
12.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURBEY MAH. SANAYI SITESI 33. SOKAK
12.11.2022 13:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ANAFARTALAR, ATATÜRK, CUMHURIYET MAHALLELERI KISMEN
12.11.2022 14:30 15:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALABANLI VE KONAKLI MAHALLELERI OVA MEVKILERI
SEFERİHİSAR
12.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR, DÜZCE MAHALLESI TORLAK MEVKII
12.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR CUMHURIYET MAH. ŞENKÖY SIT.KÜTAHYALILAR ST. MELTEMTUR DAG TARAFI 5299 SK CIVARI
SELÇUK
12.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIK MAH. İZMIR-AYDIN YOLU ÜZERI -ÇAMILK KUŞADASI YOLU ÜZERI VE KÖYIÇI SOKAKLAR VE CIVARLARI
TORBALI
12.11.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAHALLESI TÜRKMEN KÖY ,157,159,161,163,102/1,102/2,185,187,189,183,1 SOKAKLAR YAZIBAŞI İSKELE CADDESI PANCAR KAZIM KARABEKIRMAHALLELERI BIR BÖLÜMÜ VE CIVARI
12.11.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAHALLESI ,150,148,146,142,153,124,104,117,FEVZI ÇAKMAK MAH.33.10.8152.8102.58/1,75 SOKAKLAR,DEĞIRMEN CE BARIŞMANCO CADDELERI SOKAKLAR VE CIVARI
12.11.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PANCAR MAHALLESI TAMAMI, BULGURCA BIR BÖLÜMÜ,KAZIM KARABEKIR MAHALLESI TAMAMI FABRIKA VE YERLEŞIM YERLERI ETKILENECEKTIR
URLA
12.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HACI İSA, YENIKENT, YELALTI, CAMIATIK, YENICE MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR