Karşıyaka’nın Sayıştay karnesi de kırık dolu

SAYIŞTAY Başkanlığı, Karşıyaka Belediyesi'ne ait 2021 yılı bulgularını yayınladı. Raporda doğrudan teminde fiyat araştırması yapılmadığına ve gecekondu fonunun amacı dışında kullanıldığına dikkat çekildi. Rapordaki bulgular kapsamında, "Taşınmazların Değer Tespitinin Yapılmaması, Bilançodaki Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı ile Faaliyet Sonuçları Tablosundaki Faaliyet Sonuçları Hesabının Uyumlu Olmaması, Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında İzlenmekte Olan Yatırımlardan Tamamlananların İlgili Hesaplara Aktarılmaması, Satışı Yapılan Taşınmazların Kayıtlı Değeri Yerine Satış Bedeli Üzerinden Kayıtlardan Çıkarılması, Sermaye Tutarlarının İşletilmesinden Doğan Zararın Hatalı Muhasebeleştirilmesi, Mahkeme Kararı Üzerine Ödenen Tutarların Davalı Şirketlere Rücu Edilmemesi, Belediye Bütçesinden Ödenen İdari Para Cezalarında İlgililere Rücu İşlemlerinin Başlatılmaması" gibi başlıklara yer verildi.

'GERÇEĞİ YANSITMAYAN TABLO'

RAPORDA çok sayıda madde başlıklar halinde sıralanırken, "Faaliyet Sonuçları Tablosu da gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu husus 2020 Sayıştay Denetim Raporunda da bulgu olarak yer almış ancak belediye tarafından düzeltici bir işlem yapılmamıştır. Değer artırıcı harcamalar gider hesabına kaydedilmiştir. Gecekondu Fonu amacı dışında kullanılmış" denildi. Raporda ayrıca çeşitli örneklerle doğrudan teminlere dikkat edilmesi gerektiği de vurgulandı.