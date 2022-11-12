Kilisedeki kriz büyüyor

İzmir'in Konak ilçesi Çankaya semtindeki Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nin karşısında bulunan Osmanlı döneminden kalma 200 yıllık kiliseyle ilgili kriz çıktı. 1930 yılına kadar Felemenk Protestan Kilisesi olarak kullanılan ve 1930 yılında İzmir Belediyesi'ne devredilen yapının bulunduğu arazi, 1994 yılında Konak Belediyesi'ne devredildi. 1994 yılından sonra İzmir'deki Protestanların elektrik ve su bağlattığı kilise 2010 yılından sonra Ortodokslara geçti. Kiliseye ise Fener Rum Patrikhanesi tarafından 2015 yılında İzmir Metropoliti olarak Samaras Bartholomeos atandı. 2015 yılından beri Ortodokslar tarafından kullanılan kiliseyi ayin yapmak isteyen Protestanlar kullanamadığı için kriz çıktı.

'OLUMLU CEVAP ALAMADIK'

Kapısında Aya Fotini Rum Ortodoks Kilisesi tabelası asılan ancak içeriye girildiğinde görülen tabelada Flemenk Protestan Kilisesi yazan ibadethaneyi kullanmalarına izin verilmediğini belirten Protestan Vaftiz Kiliseleri Vakfı ve Protestan Baptist Kiliseleri Türkiye Başkanı Ertan Çevik, mülk sahibi olarak görülen Konak Belediyesi'nden izin alamadıklarını belirterek, "Aslında kapıdaki tabela ile içerdeki tabela her şeyi anlatıyor. Bu kiliseyi Protestanlar yapmasına rağmen kullanamıyoruz. Bizim amacımız kimseye engel olmak değil. Sadece Protestanlar tarafından yapılan bu kilisede ayinlerimizi uygun zamanlarda yerine getirmek istiyoruz.

Bunun için Protestan Vaftiz Kiliseleri Vakfı olarak Konak Belediyesi'ne dilekçeyle müracaatta bulunduk. Protestan kilisesi olduğu için uygun zamanlarda hafta içi ve pazar günleri ibadet amaçlı kullanmak istiyoruz. Protestan geleneğini yaşatmak istiyoruz. Fakat Konak Belediyesi'nden olumlu bir cevap alamadık" diye konuştu.

KİRA SÖZLEŞMELERİ YOK

İzmir'deki birçok tarihi yapıya sahip çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in BAL mezunu sınıf arkadaşı araştırmacı inşaat mühendisi Devrim Öz ise bu sorunu çözmesi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i göreve çağırdı. Soyer'in sınıf arkadaşı Devrim Öz, "Buranın elektrik su faturası 1994 yılında Flemenk Protestan kilisesi adına yapılmış. Şu anda Aya Fotini adını kullanan Rum Ortodoks Kilisesi'nin faturasında hala Flemenk Protestan Kilisesi yazıyor. Kullanıcı değiştiği için üzerlerine almaları gerekir. Ortodokslar, kira sözleşmesi olmadığı için üzerine alamıyor. Konak Belediyesi ile aralarında bir kira sözleşmesi de yok. Bu sorunu çözecek olan makam İzmir Büyükşehir Belediyesi" dedi.

'BİRÇOK KEZ ŞİKAYET ETTİM'

Öz, "5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi yasasının 11. maddesine göre büyükşehir belediyesi, ilçe belediyelerinin iş ve işlemlerinin imar uygulamalarını denetlemekle yetkilidir. Dolayısıyla Konak Belediyesi'nin yapmış olduğu hukuka aykırı işlemin Büyükşehir tarafından denetlenmesi lazım. Ben direkt savcılık kanalıyla şikayet ettim çok kez. Büyükşehir Belediyesi'nin denetim mekanizmasını işletmemesi nedeniyle lehime çok sayıda karar çıktı. Bu konuda da aynı şekilde Tunç Soyer'e görev düşüyor. Bu krizi çözmek Tunç Soyer'in görevidir çünkü denetim yetkisi Soyer'in. Konak Belediyesi tasarruf yetkisini kullanamıyor. Öyleyse görev kanuna göre Büyükşehir Belediyesi'ne düşüyor" dedi.

"KONUYU DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA İLETTİK"

Konak Belediyesi yetkilileri ise Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, "Kilisenin bulunduğu arsanın mülk sahibi olarak görülmemize rağmen bizim bu konuda bir karar verme yetkimiz yok. Bu uluslararası bir konu. Burası 1950'li yıllarda yapılan protokolle Hollanda Fahri Konsolosluğu tarafından Yunan Konsolosluğu'na devredildi. Biz konuyu Dışişleri Bakanlığı'na ilettik" şeklinde açıklama yaptı. Hollanda Konsolosluğu ise kendilerinin kiliseyle ilgili yetkisi olmadığını belirtti.