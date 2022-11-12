Tarihi Asansör’ün İZELMAN’a devri meclis gündeminde

TARİHİ Asansör'de yer alan sosyal tesislerin İZELMAN'a devri İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin gündeminde. Pazartesi gerçekleşecek olan ilk oturumda devir talebi ele alınacak. Tarihi yapı içerisinde yer alan 114 metrekarelik kapalı ve 114 metrekarelik açık olmak üzere toplam 228 metrekarelik kısmın İZELMAN'a devri meclis üyelerine sunulacak. Devri planlanan kısımlar hali hazırda Grand Plaza tarafından işletiliyordu. İlgili gündem maddesi şu şekilde: "Mülkiyeti Belediyemize ait olan Konak ilçesi, 2. Karataş Mahallesi, 632 ada, 78 no'lu taşınmaz üzerinde yer alan yapının (Tarihi Asansör) alt salonunun (114 metrekare kapalı, 114 metrekare açık olmak üzere toplam 228 metrekare) sosyal tesis olarak işletme hakkının Belediyemiz Meclisince belirlenecek süre ve bedel ile önerge eki protokol hükümleri doğrultusunda İZELMAN A.Ş'ye devri hususunun görüşülmesi."

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