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Haberler İzmir Telefonla tacize indirimsiz hapis

Telefonla tacize indirimsiz hapis

12.11.2022

Telefonla tacize indirimsiz hapis
İZMİR'DE güvenlik görevlisi olarak çalışan Özge T.'yi (31), cep telefonundan arayıp, mesaj atarak arkadaşlık kurmak için birçok kez taciz ettiği iddiasıyla yargılanan Hasan Ali T.'ye (34) 2 yıl 3 ay, kadının numarasını verdiği ileri sürülen Mehmet Fatih B.'ye (30) ise 2 yıl hapis cezası verildi. Hakim, sanıkların cezalarında takdir indirimi de yapmadı. Özge T.'nin avukatı Nazlı Demir, "Bu dosyanın önemi, halk arasında 'takım elbise- kravat indirimi' olarak bilinen iyi hal indiriminin uygulanmamış olmasıdır" dedi.
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