Telefonla tacize indirimsiz hapis

İZMİR'DE güvenlik görevlisi olarak çalışan Özge T.'yi (31), cep telefonundan arayıp, mesaj atarak arkadaşlık kurmak için birçok kez taciz ettiği iddiasıyla yargılanan Hasan Ali T.'ye (34) 2 yıl 3 ay, kadının numarasını verdiği ileri sürülen Mehmet Fatih B.'ye (30) ise 2 yıl hapis cezası verildi. Hakim, sanıkların cezalarında takdir indirimi de yapmadı. Özge T.'nin avukatı Nazlı Demir, "Bu dosyanın önemi, halk arasında 'takım elbise- kravat indirimi' olarak bilinen iyi hal indiriminin uygulanmamış olmasıdır" dedi.

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