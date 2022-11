“2023 seçiminin galibi Başkan Erdoğan’dır”

AK Parti İzmir İl Başkanlığının yürüttüğü "Gönül Seferberliği Projesi" kapsamında 150 kişinin partiye katılması dolayısıyla tören düzenlendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir İl Başkanlığında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, muhalefet partilerinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu anlamalarını beklemediklerini söyledi.

"HER SEÇİMDE MAHÇUP OLDULAR"

Büyüyen coşkuyla 2023 seçimlerine dolu dizgin yol aldıklarını kaydeden Dağ, Türkiye'de en iyi üye çalışması yapan teşkilat noktasına geldiklerini belirtti. Teşkilat mensuplarına teşekkür eden Dağ, "AK Parti'ye ömür biçme telaşında olanlar her seçim öncesi bunu dile getirdiler. Her birinde her seçimden sonra mahcup olup, 'Adam kazandı, AK Parti kazandı.' demek zorunda kaldılar. Bazı gerçek olmayan ve altyapısı olmayan kaç kişiyle yaptığı belli olmayan merdiven altı masa başı anket firmalarıyla AK Parti'nin oyunu düşük göstermeye çalıştılar. Ne zaman seçim yaklaşsa artık onlar da ya sessizliğe bürünürler ya da doğru rakamları telaffuz etmeye başlarlar.

Sahada yaptığımız çalışmalarda, kamuoyu araştırmalarında, coşkulu teşkilat toplantılarımızda görüyoruz ki 2023'ün galibi Recep Tayyip Erdoğan'dır, Cumhur İİttifakı'dır. Bu hafta içi AR-GE Başkanımız son yaptığımız araştırmayı kamuoyu ile paylaştı. Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu yüzde 52'dir. AK Parti'nin oyu da yüzde 42'dir" dedi. Üye katılım törenine AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ile Cemal Bekle de katıldı.