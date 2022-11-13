Atık brandadan elbiseye... Sürdürülebilir modaya devrim niteliğinde adım!

İnciraltı Sahili'nden sünger, yosun gibi organik ürünlerin yanı sıra sahile vuran halatları topluyorum. Ayrıca fabrikalardan da atıklar alıyorum. Bazı tasarımlarımda mobilyacılardan aldığım atık döşeme kumaşlarını, takıları kullanıyorum. Tüm bu atık materyallerden tasarımlar ortaya çıkıyorum" dedi.