Karavan istilasına son

ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI

İZMİR'DE uzun zamandır İnciraltı Kent Ormanı'nda park halinde duran ve araçlarına park yeri bulamayan vatandaşların tepkisini çeken karavanlar hakkında önemli bir adım atıldı. Balçova Kaymakamlığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen yazıda, Kent Ormanı'ndaki Büyükşehir'e ait otoparkı kullanan karavanların asayiş yönünden sakıncalı bulunduğu belirtildi.

TEKER TEKER KALDIRILDI

BU yazının ardından karavanların kaldırılması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, İnciraltı Kent Ormanı'nda uzun zamandır park halinde duran 259 karavanı tahliye etti. Alan, amacına uygun şekilde kullanılmak üzere İzmirlilere açıldı. Bu sayede İnciraltı'nı ziyarete gelenlerin otopark sorunu da çözüme kavuşturuldu.

VATANDAŞLAR TEŞEKKÜR ETTİ

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Gökhan Daca, "Kent içinde sayıları giderek artan karavanların güvenli şekilde park yapabilmeleri için Çiğli garaj yanı, Gıda Çarşısı ve Bornova Yüzbaşı İbrahim Hakkı Parkı ücretsiz hizmet verecek. Buradan kaldırılan karavanlar oralara taşındı" dedi. Otopark sorunu çözülen vatandaşlar ise yetkililere teşekkür etti.

ERCAN AKGÜN