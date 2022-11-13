Mucize çocuk Umut

İZMİR'DE down sendromlu dünyaya gelen ve iki kez açık kalp ameliyatı geçirdikten sonra kalp piliyle yaşamını sürdüren Umut Kızıl'a (8) lösemi teşhisi konuldu. Uzun süre kemoterapi gören ve fiziksel engel olmamasına rağmen yürümeyi bırakan Umut, pes etmedi. Mücadeleden galip çıkan Umut, lösemiyi atlattı. Anne Hüsnügül Kızıl, "Umut doğduğundan beri onu yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. Baba Nusret Kızıl ise, "Tedaviye olumlu yanıt vermesine çok sevindik. LÖSEV'den çok destek aldık" dedi.

TEDAVİSİ VAR

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Gamze Berçin Edirne de, "LÖSEV olarak 25 yıldır löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu savunuyoruz. İnşallah Umut bundan sonrasında da hayatına en iyi şekilde devam edecek" dedi.