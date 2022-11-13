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Haberler İzmir Vali Köşger’den Teknoloji ve Bilim Festivali’ne davet

Vali Köşger’den Teknoloji ve Bilim Festivali’ne davet

13.11.2022

Vali Köşger’den Teknoloji ve Bilim Festivali’ne davet
İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, bilişim, yazılım, teknoloji gibi alanlara meraklı gençler ile bu alanlarda yatırım yapmak isteyenleri, 15-16 Kasım'da yapılacak İzmir Teknoloji, Bilim ve İnovasyon Festivali'ne (TECH İZMİR) davet etti. Vali Köşger, yaptığı açıklamada, İzmir Kalkınma Ajansının ev sahipliğinde düzenlenecek festivalde uzman kişilerin katılımıyla blokzincir, yapay zeka, nesnelerin interneti ve öte evren (metaverse) gibi tematik konu başlıklarında paneller düzenleneceğini belirtti. Bayraklı'daki İzmir Arena'da 15 Kasım'da saat 11.00'de başlayacak festival, "İzmir'e Oyun Geliştir" temasıyla düzenlenecek 50 bin lira ödüllü oyun tasarım yarışması "Game Jam İzmir" ile son bulacak
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