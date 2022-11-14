Miniklerin sevgilisi masalcı anne

Balıkesir'de 2008'de evlenen Özlem-Tuna Gül (48) çifti, çocuk sahibi olamayınca tüp bebek denemeye karar verdi. 10 defa tüp bebek deneyen çift, başarı sağlanamayınca süreç sonunda evlat edinmek istedi. 2014 yılında başvuru yapan çift, süreç uzayınca koruyucu aile olmak için talepte bulundu. Bir kız bebeğin koruyucu ailesi olan çift, kısa süre sonra gelen telefonla bir kız çocuğunu da evlatlık edindi.





BÜYÜKLERE DE ANLATIYOR

BU süreçte işini bırakıp kızlarına saatlerce masal anlatan Özlem Gül, üniversitede Masal ve Hikaye Anlatıcılığı eğitimi alıp yeni bir meslek edindi. Kızları kreşe başladığında, çocuklara ahşap boyama dersi verdiğini söyleyen Gül, tanıştığı bir okul sahibinin sorduğu soru ile hayatının değiştiğini belirterek, "Hayatımın kapısını açmama yardımcı olan soru geldi; Özlem Hocam, masal anlatıyor musunuz? Bu soru ile birkaç kez karşılaşınca, işaret olabileceğini düşündüm. Daha sonra masalsı, hikaye şeklinde yazdığımı fark ettim. Sonra gittiğim okullarda onları da anlatmaya başladım. Ve masallarıma minik minik şarkılar ekledim. Okullarda sürekli böyle anlatmaya başladım" dedi. Pandeminin başlamasıyla birlikte eşi ve 2 kızıyla beraber, İstanbul'dan annesinin memleketi olan Balıkesir'e taşınan ve burada büyüklere de masallar anlatan Özlem Gül, "20'ye yakın masal ve hikayem var, bunları kitaplaştırmak için çalışıyorum. Kızlarımın arkadaşlarının deyimiyle 'Masalcı Anne' oldum" diye konuştu.



■ SUAT SALGIN