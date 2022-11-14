Soyer’in Pagos rüyası hüsranla sonuçlandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in fiyaskolarına bir yenisi daha eklendi. Daha önce büyük reklam kampanyası eşliğinde hizmete soktuğu Halkın Bakkalı marketlerini yanlış fiyat politikası nedeniyle kapatmak zorunda kalan Soyer'in Kadifekale'de kurduğu ve adına Yunanca "Pagos" dediği üretici pazarının sonu da hüsran oldu. Büyükşehir Belediyesi, cumartesi günleri kurulan bu pazar yeri için İzmir'in birçok noktasından özel otobüs koymasına rağmen vatandaş, uzaklığı nedeniyle pazara ilgi göstermedi. Bu nedenle pazar yeri aylardır açılmıyor.



"BARİ BİR ŞEYİ DOĞRU YAP"

Kadifekale yerine kullanılan Yunanca "Pagos" ismi nedeniyle tepki de toplayan pazarın fiyaskoya dönüşmesine isyan eden İzmirliler, "Soyer bir şeyi de doğru düzgün yapsın. Zincir marketlerden daha pahalı ürün sattığı Halkın Bakkalı marketleri, özellikle kenar semtlerde ilgi görmeyince kapatıldı. Şimdi de bu pazar yeri uzaklığı nedeniyle fiyaskoya dönüştü. İzmirlinin parasını hayalci projelere harcıyor" dedi.



Pagos Üretici Pazarı da Halkın Bakkalı ile aynı kaderi paylaştı. Pazaryeri artık boş.



10 MİLYON LİRA HARCANDI

Önceki gün boş pazara giderek görüntüleyen AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Said Başdaş, "Açılışına 10 milyon liraya yakın para harcanan pazar yerinin hali maalesef bu?" diye konuştu. Soyer'in Temmuz 2019'da büyük proje olarak açıkladığı bu pazar yerinin yerinde şimdi yeller estiğini ifade eden Başdaş, "Burası son 6 aydır açılmıyor. İzmir ve İzmirlilerin parasının nasıl çöpe atıldığının en çarpıcı göstergelerinden birisi. Sayın Soyer, büyük proje olarak açıkladığınız Pagos pazar yeri nerede, bize bir gösterir misiniz? Buraya birçok ilçeden servis kaldırıldı ama hepsi boş geldi. İzmirlinin parası böyle hayali projelere harcanıyor" diye konuştu. Soyer'in Mart 2020'de büyük tanıtım kampanyalarıyla hayata geçirdiği Halkın Bakkalı projesi de skandalla sonuçlandı.



YENİ ASIR MANŞET YAPTI

Kooperatiflerin doğal ürünlerini satan ancak piyasadaki marketlerden daha pahalı fiyatlar belirleyen Grand Plaza A.Ş. şirketi bünyesindeki Halkın Bakkalı marketlerinin tamamı kapatıldı. Yeni Asır yaşanan fiyaskoyu manşetinden duyurdu. Grand Plaza şirketi, Halkın Bakkalı'nın Gültepe, Özkanlar, Kemeraltı Balıkçılar Meydanı ve Çarşısı, Girne, Buca ve Erzene Şubesi ile bir gezici şubesini kapattığını açıkladı.



İZTARIM'A DEVREDİLECEK

Marketlerin İZTARIM şirketine devredileceği açıklandı. İZTARIM yetkililerinin söylediğine göre, pahalı fiyatları nedeniyle kenar semtlerde ilgi görmeyen Halkın Bakkalı marketleri Halkın Kasabı olarak tekrar açılacak. Buralarda İZTARIM'ın ürettiği et ürünleri ile fiyatı uygun şarküteri ürünleri satılacak. Merkezi yerlerdeki Halkın Bakkalı ise, İZTARIM bünyesinde yeni oluşturulan "İzmirli" ismiyle faaliyet gösterecek. Burada da İzmirli markalı ürünler satışa sunulacak.

ERHAN GÜLENÇ