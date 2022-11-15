İzmir’deki komşu cinayetinde yeni gelişme! Kendini ’vicdanım rahat’ diyerek savundu

İzmir'dkei korkunç olay, 4 Ocak'ta, Buca ilçesine bağlı Kozağaç Mahallesi 249/1 Sokak'ta meydana geldi. Aynı binada altlı üstlü oturan Adem Ateş ile komşusu emekli uzman çavuş Kemal Yıldız, çocuk gürültüsü nedeniyle tartıştı. Taraflar, emniyete gidip birbirlerinden şikayetçi olduktan sonra eve döndü. Ateş, iddiaya göre, Yıldız'ı dışarı çağırdı. Çıkan kavgada Yıldız, Ateş'i tabancayla vurdu. Ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan, evli ve ikiz çocuk babası Adem Ateş, kurtarılamadı. Evde yakalanan Kemal Yıldız ile azmettirici olduğu iddiasıyla gözaltına alınan babası Kazım Yıldız, tutuklandı. Bir süre cezaevinde kalan Kazım Yıldız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Hazırlanan iddianamede savcı, tutuklu sanık Kemal Yıldız'a 'silahla kasten öldürme', Kazım Yıldız'a ise 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.



Öldürülen Adem Ateş



'DİĞER SANIK DA HAKARETLER EDİYORDU'

Sanıkların yargılanmasına bugün İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Kemal Yıldız, öldürülen Adem Ateş'in eşi Senem Ateş ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada sanık Kemal Yıldız ve müştekiyle aynı binada oturan E.P. tanık olarak dinlendi. Olay gününü anlatan E.P., "Evde otururken bağrışmaları duydum. Birkaç kadın Kemal Yıldız ile tartışıyordu. Olay yatışmayınca hep beraber karakola gittik. Dönüşte ben Kemal'in arabasına bindim. Bana 'Artık bıktım. Bir daha bir şey olursa sıkacağım' dedi. Ben de kendisine yanlış bir şey yapmaması gerektiğini söyledim. Ben eve girdikten kısa bir süre sonra yine bağrışma sesleri başladı. Hemen sonrasında silah sesini duydum. Dışarı çıktığımda Kemal'in elinde silah vardı. Ona silahı bırakmasını söyledim. Rahmetliye müdahale ettik ama kurtaramadık" dedi. Kazım Yıldız'ın da olay yerinde olduğunu söyleyen E.P, "İlk kavgada kadınlara hakaretler ediyordu. Kemal'e ''Kafanı bozarlarsa gereğini yap' dedi" ifadelerini kullandı.





TAHLİYE TALEBİNE RET

Tanığın ardından söz verilen sanık Kemal Yıldız ise vicdanının rahat olduğunu söyledi. Yıldız, "Adem'e ateş etmedim, silah bir anda patladı. Eğer bilerek ateş etseydim şoka girmezdim. Tetiğe Adem bastı. Vicdanım rahat, olay anında elim tetikte değildi. 10 aydır cezaevindeyim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.



Konuşmaların ardından heyet ara kararını açıkladı. Tutuklu sanık Kemal Yıldız'ın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, olay anına ilişkin yeni tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.