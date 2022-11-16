İzmir’de iki grup arasında silahlı kavga: 2’si ağır 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesi Çimentepe Mahallesi'nde bulunan kuaförde meydana geldi. İddiaya göre, kuaförde iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan arbedenin sokağa taşması ve iki tarafın da yakınlarının dahil olmasıyla iki grup birbirine ateş açtı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde M.D., C.K., Ş.D., S.D., H.K. ve O.K.'nin yaralandığı tespit edildi.

Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altında alındı. Tedavi altına alınan yaralılardan M.D. ve C.K.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri yaralıların kaldırıldığı hastane önlerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan tartışmanın kısa süre önce iki grubun çocuklarının kavga etmesinden çıktığı öne sürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattığı öğrenildi.