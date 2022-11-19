168 numaralı kabus

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çevre düzenlemesini bitirme tarihi olarak önce 24 Şubat sonra 22 Mart ve en sonunda da 5 Haziran olarak açıklayıp hala bitiremediği Halkapınar'da tek sorun bu değil. HER gün yüzlerce yolcunun geçiş güzergahı olan Halkapınar'da yaşanan otobüs çilesi vatandaşı isyan ettiriyor. Alanda bulunan duraklardan hareket eden belediye otobüsleri içinde en çok rağbet gören otobüs 168 numaralı Evka 4-Halkapınar otobüsü. Durakta özellikle iş ve okul çıkış saatlerinde oluşan metrelerce uzunluktaki kuyruk bu isyanın temel sebebi.





"SERVİS DIŞI" LAMBALARI

ESHOT'UN internet sitesinde, günün en yoğun olduğu saatlerinde, hareket saatleri arasında en fazla 10 dakika olduğu görülürken vatandaşlar durakta bazen 40 dakika beklediklerini söyledi. Belediye otobüslerinin Halkapınar'a ulaştıktan sonra 'servis dışı' lambalarını yakarak beklediğini, bu yüzden hangi otobüsün nereye gittiğini bilmediklerini söyleyen vatandaşlar, "Biz hangi otobüs kaçta geldi, ne kadar süredir kalkış yapmıyor takip edemiyoruz. Sadece beklediğimiz süreyi göz önünde bulundurarak yorum yapabiliyoruz" dedi. GECİKMENİN nedenini sordukları şoförlerin "ESHOT'u arayın" dediğini söyleyen İzmirliler, ESHOT'u defalarca arayıp şikayetlerini bildirmelerine rağmen hep aynı cevabı aldıklarını belirtti: "Otobüslerimiz belirtilen hareket saatlerinde kalkış yapmalarına rağmen kaza, arıza ve trafik yoğunluğu gibi aksamalardan dolayı geç kalabilmektedir. Personel bu konuda uyarılmıştır."



168 numaralı otobüslerin hareket ettiği durakta akşam saatlerinde yüzlerce metrelik kuyruk oluşuyor. Bu sırada 'SERVİS DIŞI' lambalarını yakıp 40 dakika bekleyen şoförler, nedenini sormaya kalkan vatandaşlara, "ESHOT'u arayın" diye cevap veriyor.



İLK DURAKTA DOLUYOR

Uyarılması gerekenlerin şoförler olmadığını söyleyen vatandaşlar, "Biz de buradan uyarıyoruz. Bize bu işkenceyi çektirmeyin artık" diye konuştu. 168 numaralı otobüsün, Halkapınar'dan hareket edip o güzergahı kullanan tek otobüs olduğunu söyleyen vatandaşlar, "Duraktaki yoğunluğun bir nedeni de bu. O güzergahta oturan insanların tek şansı 168. Bu nedenle herkes bu otobüse binmeye çalışıyor. Bu da duraklarda yoğunluğa, otobüslerde kalabalığa neden oluyor. Genellikle otobüsümüz daha ilk durakta tıklım tıklım dolduğu için ikinci duraktaki yolcuları bile alamıyor. Bornova istasyonundaki otobüs durağından kalkan 568 numaralı otobüs de aynı bölgeye gidiyor ancak güzergahı çok uzun olduğu için büyük vakit kaybına neden oluyor. Hem zaten buna rağmen o otobüs de tıklım tıklım oluyor" dedi.



FOTOĞRAF: ERCAN AKGÜN

Her akşam aynı kabusu yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar, "Rahat bir yolculuk bizim de hakkımız" dedi.



'AYRI HATLAR ÇIKARILMALI'

AYNI güzergahı kullanabilecek ayrı hatlar çıkarılması gerektiğini söyleyen vatandaşlar, "Eğer o bölgeye giden 1-2 ayrı hat daha çıkarılırsa ve 168 numaralı otobüs belirtilen hareket saatlerinde kalkış yaparsa sorun çözülür. Biz çok şey istemiyoruz. Okuldan, işten yorgun argın dönerken en azından rahat bir yolculuk istiyoruz. Bu bizim en doğal hakkımız" diye konuştu.



'OTOBÜSLER ZAMANINDA GELSİN DE YEŞİL DURAKLARI SONRA YAPARSINIZ'

Tamamlanamayan çevre düzenlemesinin de ayrı bir dert olduğunu söyleyen İzmirliler, "Toz toprak içinden geçip duraklara ulaşıyoruz. Soğuklar ve yağmurlar başladığında ne yapacağız? Bu, metrelerce kuyruktaki insanların yağmur altında otobüs beklediğini düşünsenize! Üstelik bu duraklara ulaşana kadar çamur içinde kalmış olacağız. Şunu çok merak ediyoruz: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bizim bu koşullar altında evlerimize veya işyerlerimize nasıl ulaşmamızı bekliyor? Rahat bir ulaşım için bize hiçbir şans verilmiyor" diyerek isyan etti. Büyükşehir'in bölgeye tematik park ve yeşil durak gibi projeler planladığını söyleyen vatandaşlar, "Önce otobüsler zamanında gelsin de yeşil durakları sonra yapsınlar" dedi.



HACER ÖNOĞLU ÜLGER / ÖZEL HABER