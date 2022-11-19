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Haberler İzmir 21 günlük Yusuf bebek İzmir’de hayata bağlandı

21 günlük Yusuf bebek İzmir’de hayata bağlandı

19.11.2022

21 günlük Yusuf bebek İzmir’de hayata bağlandı
İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi, damak yarığı anomalisi ve solunum problemi nedeniyle boğazının delinmesi öngörülen 21 günlük Yusuf bebeği, cerrahi müdahaleye gerek kalmadan ortodontik bir damaklık uygulaması ile yeniden hayata bağladı. Anne Fatma Dal, bebeklerini kısa sürede sağlığına kavuşturan Prof. Dr. Nuray Duman ve Uzm. Dr. Coşkun Armağan'a teşekkür etti. Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Serap Titiz Yurdakal, "Yusuf bebeği agresif cerrahi müdahaleden kurtarıp hayata bağladığımız için mutluyuz" diye konuştu.
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