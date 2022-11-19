Çeşme projesine CHP’li belediyeler de destek vermeli

TBMM Plan Bütçe Komisyonu yoğun bütçe mesaisini devam ederken, dün de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçesi üzerinde görüşmeler gerçekleşti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı görüşmelerde, gündeme Çeşme Projesi ile birlikte İzmir'de eski yerine yeniden inşa edilecek Atatürk İl Halk Kütüphanesi de geldi.



Çeşme Projesi ile bölgeye 32 bin nitelikli yatak kazandırılacak.

Görüşmelerde söz alan MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, "Ege Turizm Merkezi Çeşme Projesi'nin hayata geçmesiyle, alternatif turizm çeşitliliğine sahip 32 bin nitelikli yatak kapasitesi ile binlerce insanımız için yeni istihdam alanları oluşturulacak" dedi. Osmanağaoğlu, projeden elde edilen gelirlerle İzmir ve çevresindeki ören yerleri, antik kentler ve kazı alanlarındaki çalışmalara destek verileceğini de hatırlatarak, "Ege Bölgesi'nin en kapsamlı müzesinin de yine bu bölgede inşa edileceğini bilmek İzmirli hemşerilerimizi ve bizleri mutlu etmiştir. Bu çalışmalarla şehrimizin dünya çapında tanınması ve daha fazla misafir çekmesi zor olmayacaktır" ifadelerini kullandı. Toplantının devamında söz alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, Osmanağaoğlu'na teşekkür ederek. "Çeşme Projesi gerçekten Ege'miz için çok önemli mega bir proje. Umarım, CHP belediyeleri de planı gördükten sonra bu projeye destek verirler" dedi.